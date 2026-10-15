Duras pruebas para Nacional y Peñarol en su lucha por el Torneo Clausura

A falta de 15 puntos para el final, los ciudadanos lideran la clasificación con 22 enteros y aventajan por uno a Liverpool. El Tricolor y el Aurinegro tienen 20 unidades cada uno, al tiempo que Deportivo Maldonado acumula 18.

Este domingo, Peñarol visitará a Liverpool en un juego de vital importancia para el futuro de ambos, ya que el ganador seguirá luchando hasta el final y el perdedor se alejará de la pelea.

Lo mismo sucederá el lunes, cuando Nacional reciba a Deportivo Maldonado en un partido que mantendrá al vencedor en lo más alto y hará perder pisada a quien salga derrotado.

Más allá de esto, los dos equipos más grandes de Uruguay jugarán sus respectivos encuentros en momentos distintos: el Tricolor está invicto desde la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica y acumula cuatro triunfos al hilo, mientras que Peñarol sumó cinco de las últimas nueve unidades que puso en juego.

También el domingo, Montevideo City Torque visitará a Albion con la misión de ganar para no depender de nadie.

El equipo de Marcelo Méndez afrontará el duelo ante un equipo necesitado de puntos para respirar tranquilo en la Tabla del Descenso y lo hará golpeado por una dura derrota por 3-0 frente a Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Ese mismo día, Danubio y Central Español se pondrán cara a cara en otro encuentro que pondrá en juego puntos vitales para el descenso, que tiene al local muy complicado y al visitante sabiendo que una victoria será vital para comenzar a sellar su permanencia en el círculo de privilegio.

El sábado, Progreso recibirá a Juventud, Montevideo Wanderers visitará a Racing y Boston River se enfrentará a Defensor Sporting.

Mientras tanto, este viernes, la etapa se abrirá con un duelo entre Cerro y Cerro Largo que también será importante para el descenso.

Al igual que Montevideo Wanderers, Cerro suma allí 81 puntos, mientras que Cerro Largo tiene 82 y una derrota sumada a un triunfo del Bohemio en el juego ante Racing podría ponerlo en posición de descenso directo por primera vez en la temporada.

- Encuentros de la undécima jornada del Torneo Clausura:

17.10: Progreso-Juventud, Racing-Montevideo Wanderers, Boston River-Defensor Sporting.

18.10: Albion-Montevideo City Torque, Danubio-Central Español, Liverpool-Peñarol.