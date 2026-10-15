El Atlético de Madrid no intimida al Espanyol en el último lustro

En los últimos cinco años, con cuatro duelos en el feudo periquito entre ambos conjuntos al estar, el Espanyol, un curso en Segunda, el balance está equilibrado. Un triunfo para los blanquiazules, otro para los rojiblancos y dos empates.

Además, la victoria más reciente del Atlético de Madrid fue en la campaña 2021-22 (1-2) y la del Espanyol llegó el curso pasado (2-1 en la 2025-26). Los datos históricos recientes permiten, por tanto, que los catalanes afronten el choque con optimismo.

En los últimos cinco duelos entre ambos en el RCDE Stadium, ningún bloque ha logrado mantener la meta a cero. Suelen ser encuentros con vocación ofensiva y, como demuestran los precedentes, sin un dominador claro.

Por otra parte, el entrenador del Espanyol, Manolo González, se ha medido cuatro veces al Atlético de Madrid desde el banquillo, tanto en casa como fuera, y únicamente ha perdido en una ocasión: en la campaña 2025-26, por 4-2.

Firmar un buen resultado este sábado en el RCDE Stadium es clave para que el técnico blanquiazul consolide su crédito. Su figura ha sido cuestionada por el entorno en los últimos días. El vestuario ha demostrado públicamente su apoyo al preparador.

El argentino Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, se ha enfrentado 25 veces al Espanyol: trece victorias, siete empates y cinco derrotas. Desde su victoria en el curso 2021-22, únicamente ha vencido en otra ocasión, la temporada 2025-26.

Pese a estos datos, el Atlético de Madrid es uno de los ogros de la competición. El actual segundo clasificado de Primera tiene un valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt, de 703,50 millones de euros. El Espanyol, 141,60 millones.