El Barcelona busca el pleno, dos derbis regionales y regreso de Arrasate a Osasuna

El equipo azulgrana, con la incógnita por la participación del brasileño Raphinha, viaja a Sevilla para medirse al Betis con el objetivo de seguir firme con su racha de victorias, puesto que acumula ocho de ocho posibles y un total de 34 goles, lo que supone una media de 4,25 por encuentro.

Con esas credenciales, y tras golear al Galatasaray turco en la 'Champions', el conjunto de Hansi Flick visita al Betis, que encadena cinco jornadas sin perder y es tercero de la clasificación empatado a puntos con el Atlético de Madrid, que esta jornada visita al Espanyol.

El conjunto rojiblanco, que ha ganado sus últimos cuatro partidos ligueros, quiere aprovecharse de la irregularidad del Espanyol, que lleva tres jornadas sin ganar y ha dejado escapar ya de su feudo ocho puntos de los doce en juego.

Atento a esos resultados en Barcelona y Sevilla estará el Real Madrid, que tras su remontada en 'Champions' frente a la Roma regresa al Santiago Bernabéu, dónde hasta el momento cuenta todos sus partidos por victorias aunque algunos de forma un poco agónica, como hace una semana con el Villarreal.

Para sumar los tres puntos el equipo de José Mourinho tendrá que superar al Sevilla, que está protagonizando un buen inicio de temporada y, con bajas importantes como las de Jon Guridi e Isaac Romero, quiere mantenerse en esa zona de la clasificación, igual que la Real Sociedad, que visita La Rosaleda para medirse al colista, el Málaga, que aún no ha ganado y, con solo cuatro puntos, está obligado a sumar de tres para abandonar el último puesto y no seguir su caída.

En descenso está también el Valencia, que la pasada jornada, en el debut en el banquillo del mexicano Javier Aguirre logró un empate con el Real Racing Club de Santander. En esta ocasión recibe al Athletic Club de Bilbao, que la pasada jornada apenas pudo jugar veinte minutos en Vallecas frente al Rayo y busca un triunfo que le de un impulso en la tabla con las dudas de Nico Williams y Aymeric Laporte.

También en descenso está el Elche, que se enfrentará en La Cerámica, en un derbi regional valenciano, al Villarreal, que llega a la cita reforzado tras superar al Nápoles en la Liga de Campeones.

La jornada también depara un derbi madrileño entre el Getafe, que aún no ha perdido en el Coliseum y cuenta con su nueva incorporación, Dani Carvajal, y el Rayo Vallecano, que parece vivir esta temporada más pendiente de los asuntos extradeportivos con la fractura existente entre afición y directiva que de lo que ocurre dentro del césped.

Antes de todos esos partidos la jornada la abrirá en Riazor el Deportivo, que sigue sin contar con el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, y el Levante, obligado a ganar al estar situado al filo del descenso.

En El Sadar, Jagoba Arrasate inicia su segunda etapa tras la destitución de Luis Miguel Ramis. Su objetivo es frenar la mala racha de cinco jornadas sin ganar y regresar a la senda del triunfo frente al Real Racing Club de Santander, que lleva un punto de los últimos nueve posibles después de tres partidos en los que ha encajado catorce goles.

La jornada se completa con el duelo en Balaídos entre el Celta de Vigo, que es el rey del empate con cinco en ocho partidos, y el Alavés, que tras su buen arranque encadena ahora cuatro partidos sin ganar con solo un punto de los últimos doce en juego.