El Betis lleva tres lustros sin ganarle al Barcelona en casa

Ese triunfo, además, fue inútil por cuanto acaeció en la vuelta de un octavo de final que superó el Barcelona sin apuros tras liquidar la eliminatoria en la ida con un 5-0.

La última victoria liguera en casa del Betis frente al Barcelona data de la temporada 2007/08, un 3-2 con goles tempraneros de los azulgranas Bojan y Eto'o remontados por un doblete de Edú y un tanto de Juanito.

Desde entonces, y con la excepción del mencionado partido de Copa, el Barcelona ha visitado el Benito Villamarín en catorce ocasiones con un balance de once triunfos y tres empates, el más reciente hace dos años, un 2-2 certificado por Lo Celso y Assane Diao para los locales y Ferrán Torres y Lewandowski para los visitantes.

La temporada pasada, el vigente campeón liguero venció en La Cartuja un partido con alternativas, ya que Antony adelantó a los locales a los 6 minutos, el Barcelona amarró la victoria con cinco tantos antes del minuto 50 -tres de Ferrán Torres, Roony Bardghji y Lamine Yamal- y el Betis maquilló la goleada mediante Llorente y Cucho Hernández en los minutos finales.

El Barcelona, que ha obtenido 31 victorias en el campo del Betis frente a veintiuna derrotas y diecisiete empates, no ganó en el feudo verdiblanco hasta su décima visita, tras dos igualadas y siete triunfos locales desde el duelo inaugural de la serie, un partido de la Copa del Rey de 1927 resuelto por la mínima con gol de Carrasco.