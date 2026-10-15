El logotipo GOLF, del artista estadounidense Tyler The Creator, en la camiseta del Clásico

El estreno de esta equipación se producirá, sin embargo, el día antes de la mano del Barça femenino, que lucirá esa nueva elástica en su partido de Liga F del sábado 24 ante el Granada.

Por primera vez en los cambios de logotipo del Clásico, una práctica repetida desde que Spotify patrocina al Barcelona, el artista también será el responsable creativo de la campaña gráfica y audiovisual asociada.

Tyler, The Creator es un reconocido artista, productor y diseñador estadounidense que combina hip-hop con R&B (Rhythm and Blues), soul, funk y sonidos experimentales, con una estética muy personal y creativa.

Entre sus canciones más escuchadas en la citada plataforma por 'streaming' destaca 'See You Again', que acumula 3.000 millones de reproducciones.

El club azulgrana pondrá a la venta diferentes ediciones limitadas (1.899 de la camiseta de juego en calidad 'match') en las diferentes plataformas de comercio electrónico y en las 'Barças Stores', así como una colección exclusiva con solo 22 unidades firmadas por los jugadores titulares en esos partidos y 11 más firmadas por Tyler, The Creator.

El día antes del partido, el FC Barcelona, en colaboración con Spotify y GOLF WANG, organizará un evento musical que reunirá a artistas y talentos de la escena local vinculados al universo creativo de GOLF WANG, como el DJ Yung Taco, acompañado por Bexnil, Alu Nuenga, Duna y Mushkaa.

Además, a partir del 23 de octubre, la equipación del Clásico también llegará al mundo de los videojuegos. La camiseta del Barça con el logotipo de GOLF estará disponible en el juego eFootball de KONAMI para que los jugadores puedan elegirla en sus partidas.

Tyler, The Creator tomará el relevo de Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, artistas que le han precedido en el pecho de la camiseta del FC Barcelona.