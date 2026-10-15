El riesgo del United, las dudas del Bayern y la jornada en 5 focos

Sábado 17 de octubre. 15:30 CET/13:30 GMT. Everton-Chelsea.

Sexto en la clasificación, actualmente fuera de competición europea, el Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos cuatro encuentros en la liga inglesa, dentro de una irregularidad inquietante para aspirar a las posiciones que debe de la tabla en el nuevo proyecto de Xabi Alonso. Está en proceso de crecimiento el equipo, siempre expuesto en esa construcción a los altibajos propios de ese proceso. Necesita más. La visita al Everton, con los mismos diez puntos pero un puesto por encima, es una buena prueba para calibrar cuál es su momento de los ’blues’, a ocho puntos del liderato del Manchester City.

Sábado 17 de octubre. 18:30 CET/16:30 GMT. Bayern Múnich-Leipzig.

No ha sido solo el empate del pasado sábado contra el Augsburgo, ni tampoco la pérdida de dos puntos antes con otra igualada en la Bundesliga, sino también el 3-3 con el Viking en la Liga de Campeones; un toque de atención para el Bayern Munich, que se enfrenta a sí mismo, a las dudas y al Leipzig este sábado. Una prueba de alto nivel, pese a la irregularidad local, con tres victorias y dos derrotas en este inicio liguero. En casa, sin embargo, lo ha ganado todo. Un nueve de nueve puntos al que se mide ahora el poderoso Bayern.

Domingo 17 octubre. 15:00 CET/13:00 GMT. Leeds United-Manchester United

La derrota en el Metropolitano, con un gol en contra a los 52 segundos, ha agrandado la herida del Manchester United, que no encuentra el camino en esta temporada. Relanzado por la llegada de Michael Carrick avanzado el pasado curso, la nueva campaña solo arroja dudas en torno al equipo y al técnico. Son solo dos triunfos en nueve encuentros entre todas las competiciones, cinco partidos seguidos sin ganar con tres derrotas, la decimotercera posición en la liga inglesa y la eliminación de la Copa de La Liga, además antes de un duelo de tradicional e histórica rivalidad con el Leeds United. Un choque de alto riesgo.

Domingo 18 de octubre. 15:30 CET/13:30 GMT. Bayer Leverkusen-Friburgo.

La pasada jornada, el Friburgo subió al liderato de la clasificación de la Bundesliga alemana, por delante del Borussia Dortmund, con los mismos puntos, y del Bayern Múnich, dos puntos por detrás. Ahora le toca defender la cima en una visita de suma exigencia al Bay Arena. Allí lo aguarda el Bayer Leverkusen, cuarto y con tres victorias en las últimas cuatro jornadas. El Friburgo aún no ha perdido en este curso, con cuatro triunfos y un empate en cinco citas.

Domingo 18 de octubre. 20:45 CET/18:45 GMT. Juventus-Lazio.

Tan solo se han jugado seis jornadas y es vidente la igualdad actual, pero el Juventus se juega algo más que tres puntos este domingo en su estadio contra el Lazio. Quizá su supervivencia real en la pugna por el campeonato. Ahora a cinco puntos de distancia de los líderes, precisamente el Lazio y el Inter, la presión es suya en el choque ante el conjunto romano, que se mantiene invicto, con cinco victorias y un empate en seis jornadas camino de Turín. La Juve solo ha ganado uno de sus cuatro encuentros más recientes.