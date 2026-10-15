Kochorashvili trabaja en el gimnasio con la idea de llegar al partido del Bernabéu

Kochorashvili, contratado esta temporada procedente del Sporting de Portugal, es uno de los fijos en la alineaciones para Luis García Plaza, que lo puso de titular el pasado lunes en Valencia en el partido ante el Levante (3-3), aunque no completó todo el encuentro.

Desde entonces, el medio internacional georgiano trabaja al margen del grupo con la intención de llegar en condiciones a la cita de Madrid, para la que es baja segura otro jugador del centro del campo como Jon Guridi, quien sufre una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo.

La baja del vasco, otro de los refuerzos del Sevilla de este verano, al que llegó procedente del Alavés, se une a la del extremo canterano Miguel Sierra, que también se lesionó en la segunda parte del encuentro en el campo del Levante y que se someterá a una intervención quirúrgica para corregir la luxación de la clavícula derecha que se produjo y por la que estará alrededor de tres meses de rehabilitación.

Para el encuentro en el Santiago Bernabéu son bajas segura, además de Guridi y Miguel Sierra, otros dos futbolistas también lesionados, el defensa canterano Iker Muñoz, metido de lleno en la dinámica de la primera plantilla, y el central brasileño Marcao Teixeira.

Tampoco podrá jugar ante el Real Madrid el delantero lebrijano Isaac Romero, expulsado en el tiempo añadido del partido contra el Levante justo después de marcar el 2-3, al mandar callar a la grada en su celebración y ver su segunda amarilla.

El delantero belga Lucas Stassin, por contra, se reincorporó el pasado martes al trabajo con el grupo tras varias semanas de baja por una lesión muscular y podrá ser utilizado otra vez por García Plaza, quien el viernes atenderá a los periodistas después del entrenamiento y que el sábado cerrará en la preparación del partido antes del viaje a Madrid para la cita del domingo.