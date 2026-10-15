Koke se reincorpora al equipo y Cardoso no se entrena por una indisposición

Koke no jugó el pasado martes contra el Manchester United por ese motivo y es duda para el duelo de este sábado, al que el conjunto rojiblanco llega con cinco triunfos consecutivos, cuatro de ellos en LaLiga EA Sports y uno en la Liga de Campeones.

A la espera del retorno de Cardoso en cuando se recupere de la indisposición, el resto de la plantilla estuvo disponible en la sesión matutina de este jueves, con los jugadores a dos velocidades: un entrenamiento suave para los titulares ante el United y otro más intenso para el resto de futbolistas, que hicieron más carga física y disputaron un partido junto a jugadores de las categorías inferiores del club.

Este viernes, el Atlético retomará el trabajo para preparar el choque contra el Espanyol, que se disputa el sábado a las 14.00 horas.