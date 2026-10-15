La jornada 9, en 5 nombres: Koke, Vinicius, Carvajal, Arrasate y Aguirre

Han sido días muy duros para Koke Resurrección, leyenda absoluta del Atlético de Madrid. El fallecimiento de su madre el pasado martes por la mañana lo apartó del partido ante el Manchester United, un encuentro y una victoria transformada en homenaje al centrocampista y a su progenitora. Este sábado, su equipo visita el Espanyol, mientras desprende todo el cariño para su amigo y capitán, a la espera de su vuelta a la competición. Este jueves se reincorporó al equipo con trabajo en el gimnasio y es duda para ese partido.

Expulsado el pasado sábado contra el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba y con una “actitud agresiva” hacia el árbitro Isidro Díaz de Mera cuando decretó su roja, según relató el colegiado en el acta, el atacante brasileño cumplirá esta jornada el primero de los cuatro encuentros de sanción que le ha impuesto el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol. Su rival es el Sevilla. La siguiente jornada se perderá el ‘clásico’ contra el Barcelona, al que persigue a seis puntos.

Libre desde el pasado 30 de junio, cuando terminó contrato con el club de su vida, el Real Madrid, Dani Carvajal, a sus 34 años, emprende una nueva aventura en el Getafe, a las órdenes de José Bordalás, al que ya se ha sumado a los entrenamientos, a la espera de su reestreno en esta competición. La primera oportunidad liguera es este lunes frente al Rayo Vallecano en su nueva casa, el Coliseum, con todas las expectativas que ha despertado su incorporación al club.

Destituido Luis Miguel Ramis, después de cinco jornadas seguidas sin ganar, cuatro de ellas con derrotas, Osasuna ha apostado por el pasado para resurgir en el presente. Jagoba Arrasate es de nuevo su entrenador, de vuelta a El Sadar, a Tajonar (el miércoles ya dirigió su primer entrenamiento) y a LaLiga con la presión de relanzar al conjunto navarro, decimosexto en la tabla a dos puntos del descenso. Su debut es este domingo en casa frente al Racing de Santander, rival directo por la permanencia.