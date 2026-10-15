LaLiga denuncia el cántico "Vinicius es un imbécil" e insultos a España y la selección

El escrito de que LaLiga remite semanalmente al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia, sobre cánticos que inciten a la violencia o con contenido insultante, reprodujo el insulto dirigido al delantero brasileño del Real Madrid en el estadio de la Real Sociedad en San Sebastián.

Entre sus denuncias, LaLiga también reflejó que, en tres ocasiones, durante el Alavés-Atlético de Madrid aficionados del equipo local entonaron cánticos contra España, la selección y los españoles ("puta España y puta selección", "españoles, hijos de puta").

Añadió igualmente que en el Málaga-Espanyol seguidores del equipo andaluz cantaron dos veces "Bryan muérete", dirigido al jugador visitante Bryan Zaragoza, autor del primer gol del partido (1-1) con el que se adelantó su equipo.

LaLiga, que solicita desde hace años más competencias para luchar contra la violencia en los estadios, recoge, a través de su plataforma LALIGAVS, los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acudan a los partidos para contribuir a ello.