Nuevo récord de goles en una jornada con 78

Este registro bate la marca de 71 dianas en los dieciocho encuentros jugados en la tercera jornada de la pasada temporada.

La mayor goleada se registró en Villa Park con la victoria del Aston Villa del técnico español Unai Emery sobre el Fenerbahce por 6-0, aunque el partido en el que hubo más goles fue el choque en el que el Liverpool de Andoni Iraola se impuso a domicilio al LASK Linz por 3-6.

Hubo dos partidos en los que se registraron siete tantos, en las victorias a domicilio de Brujas y Real Madrid por 3-4 ante el Inter Milan y Roma, mientras que se lograron seis dianas en el Viking-Bayern Múnich (3-3) y en el Manchester City-PSG (2-4); y cinco en el Galatasaray-Barcelona (1-4), el Feyenoord-Como (3-2) y el Betis-Oporto (3-2).

Los encuentros con menos goles fueron las victorias por 1-0 del RB Leipzig sobre el PSV Eindhoven y del Bodo/Glimt sobre el Borussia Dortmund.

Al margen del equipo neeerlandés y del alemán, se quedaron sin marcar esta jornada Lens, Slavia Praga, Lille, Manchester United y Fenerbahce.

En el capítulo anotador, el PSG de Luis Enrique Martínez, líder de la clasificación, es el equipo que ha marcado más tantos, con diez, uno más que los dos equipos que le siguen, el Barcelona y el Aston Villa, y dos más que el Liverpool y el Bayern Múnich.