Un empate y dieciocho derrotas desde la última vez que el Sevilla ganó en el Bernabéu

El único resultado positivo de los sevillistas en casi dos decenios fue en LaLiga 20/21 en Valdebebas, cuando los jugadores entrenados por Julen Lopetegui empataron (2-2) tras adelantarse dos veces mediante Fernando y Rakitic e igualar los locales en ambas ocasiones con goles de Asensio y Hazard.

La temporada pasada, el conjunto adiestrado por el argentino Matías Almeyda jugó un meritorio encuentro en el feudo madridista, donde desperdició numerosas ocasiones de gol y perdió por 2-0, con goles marcados por Bellingham y Mbappé.

La última vez que el Sevilla ganó en el Bernabéu motivó con la destitución del entrenador alemán Bernd Schuster al término de un partido con muchas alternativas (3-4) en el que Raúl, Higuaín y Gago marcaron para los locales e hicieron los tantos visitantes Renato, Romaric y Kanouté, autor de un doblete.

Quince meses antes, en la vuelta de la Supercopa de 2007, los andaluces se alzaron con el título al ganar por 3-5 gracias a dos tantos de Renato y un triplete de Kanouté, que dejaron sin efecto los goles de Sergio Ramos, Drenthe y Cannavaro.

En todo el siglo XXI, el Sevilla sólo ha sumado un cuarto resultado positivo en el campo del Real Madrid, un 0-1 (con gol de Julio Baptista) obtenido en la temporada 2004/05, que contrasta con las veintiuna derrotas que acumula.

El balance global de los enfrentamientos entre estos dos contendientes en Madrid es muy favorable a los capitalinos, que suman 73 victorias frente a las once que tiene el Sevilla y a los trece empates registrados.