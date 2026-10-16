0-0. Nacional y Universidad de Chile logran un amargo empate sin goles

Las Leonas de Chile controlaron más el balón, pero tuvieron dificultad para superar a las Decanas de Nacional durante la primera mitad del partido, donde las uruguayas estuvieron cerca de abrir el marcador con un tiro libre de Alison Latua que rozó la portería rival en el minuto 28.

En la segunda parte, ambos equipos realizaron cambios para tratar de romper la igualdad, pero Nacional sufrió un contratiempo en el minuto 55, cuando la centrocampista Tatiana Lima se lesionó la rodilla izquierda y tuvo que salir del campo en camilla.

Universidad de Chile volvió a acercarse al gol en el minuto 75 con un disparo lejano de Llanka Groff que la guardamenta Villanueva desvió.

Con estos resultados, los cuatro equipos del Grupo D quedaron igualados con un punto, aunque Deportivo Cali y Libertad se sitúan por delante al haber quedado 1-1 en el anterior encuentro.

El próximo lunes 19 de octubre, Universidad de Chile se enfrentará a Libertad y Nacional a Deportivo Cali.