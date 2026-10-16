Eurocopa 2032: El reto para modernizar los estadios de Italia

La organización de la máxima cita continental de selecciones, organizada junto a Turquía, supone para Italia un punto de inflexión en la gestión de sus estadios, marcada hasta ahora por el modelo municipal.

A diferencia de otras ligas europeas, donde la mayoría de los clubes son propietarios de sus recintos, en Italia prevalece todavía un estilo tradicional, el de la concesión municipal. Las entidades locales ceden el uso del recinto al club mediante licencias de uso o de servicio público local.

A cambio de un canon anual, el club asume el mantenimiento ordinario y el derecho a explotar la venta de entradas el día del partido. El Roma y el Lazio -con el Olímpico-, el Inter y el Milan -con San Siro-, el Nápoles -con el Diego Armando Maradona- o el Fiorentina -con el Artemio Franchi- son algunos de los ejemplos.

"La Euro 2032 puede representar un importante catalizador para acelerar los proyectos de estadios propiedad de los clubes italianos. La perspectiva de la Eurocopa puede crear una ventana temporal e institucional favorable, pero por sí sola no es suficiente para garantizar la realización de las instalaciones", explica a EFE el experto en economía y política deportiva, Marcel Vulpis, fundador de Sporteconomy.it.

La inmensa mayoría de los clubes quiere cambiar este modelo. Pero el proceso es lento, lleno de obstáculos y muy caro. Es una pescadilla que se muerde la cola: depender de una concesión municipal limita las fuentes de ingresos, pero salir de esa rueda supone un gasto que muchas entidades no pueden asumir.

Pese a ello, muchos clubes han empezado a hacerlo, aprovechando el impulso de la organización de la Eurocopa. Los dos principales de la capital italiana, Roma y Lazio, ya trabajan en la construcción de sus respectivos nuevos recintos. El emblemático San Siro será demolido y los dos clubes milaneses compraron los terrenos al Ayuntamiento para levantar uno nuevo.

Uno de los principales retos es la sostenibilidad económico-financiera de las inversiones. La Eurocopa puede suponer un impulso grande, pero por sí sola no implica nada si no se traduce en obras concretas y sostenibles.

"A esto se suman los plazos de autorización, la burocracia y la complejidad de las relaciones entre clubes, inversores y administraciones públicas", añade Vulpis.

Los estadios en propiedad representan en el 'calcio' una estrategia para el crecimiento de los clubes. Los pocos que han logrado pasar a la propiedad privada o a una concesión de derecho de superficie de largo plazo han experimentado una transformación financiera y deportiva radical.

Juventus, Udinese, Sassuolo y Atalanta lo ejemplifican. Sus casos han resultado ser todo un éxito; la 'Vecchia Signora' llegó a un acuerdo en 2002 con el Ayuntamiento de Turín para obtener el derecho de superficie a 99 años sobre el terreno donde se levantaba el antiguo estadio, que derrumbaron para inaugurar el Allianz Stadium en 2011.

Los ingresos se triplicaron. Lo mismo sucedió con el Udinese, que tras adquirir el derecho del estadio lo remodeló por completo y lo convirtió en un modelo de sostenibilidad económica europeo. Ahora, el resto lo miran con envidia y quieren replicarlo, pero la tarea no es sencilla.

"Para el fútbol italiano, los estadios en propiedad representan ya un componente estratégico del crecimiento económico de los clubes. 2032 puede ser un acelerador, pero la partida decisiva se jugará en la capacidad de financiar y llevar a cabo los proyectos", señala Vulpis en este sentido.

El nuevo estadio, añade el también docente en la Universidad de Roma Tor Vergata, está concebido como un activo capaz de generar ingresos más allá de los días de partido. En este sentido, áreas como la hospitalidad, la actividad comercial, los derechos de denominación (naming rights) y la celebración de eventos adquieren un papel relevante dentro del modelo de negocio.

Catorce estadios han sido propuestos formalmente por Italia para acoger la Eurocopa (de los cuales cinco serán seleccionados finalmente por la Federación Italiana de Fútbol). De todos ellos, solo están operativos tres (Estadio Olímpico, Roma; Estadio Arechi, Salerno y Allianz Stadium, Turín).

Del resto, siete necesitan una remodelación (Estadio Artemio Franchi, Florencia; Estadio Luigi Ferraris, Génova; Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles; Estadio San Nicola, Bari; Estadio Renzo Barbera, Palermo; Estadio Via del Mare, Lecce y Estadio Marcantonio Bentegodi, Verona).

Y cinco construirse desde cero: el nuevo Estadio de San Siro en Milán, el nuevo Estadio del Roma en Pietralata, el nuevo Estadio Gigi Riva en Cagliari, el nuevo Estadio del Bolonia y el nuevo Estadio del Verona.