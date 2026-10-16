Ferrán Torres protagoniza una campaña de ropa interior y deja sus tatuajes al descubierto

En más de una ocasión, el delantero del París Saint-Germain ha manifestado su interés por la moda, especialmente, al tener el foco de atención tras lograr la segunda estrella de campeones del mundo para España.

Esta no es la primera vez que Torres posa para una marca, desde 2024 es imagen de la firma deportiva Under Armour; ahora, le ha llegado el turno a Intimissimi que defiende un estilo masculino basado en la comodidad y el cuidado por la estética.

"Feliz de formar parte de este equipo", ha sido el comentario del jugador, referente por ser uno de los integrantes de la selección que más cuida su imagen fuera del campo, ha señalado la marca italiana en un comunicado.

Con el lema "Los mejores bóxers los tengo yo", el jugador posa con naturalidad ante el objetivo con gesto pensativo y en otros momentos con su habitual sonrisa; mientras que en el vídeo promocional va dando toques al balón y hace un calentamiento saltando a la comba.

En un espacio que intenta reproducir un vestuario, Torres (Foyos,Valencia, 2000) se fotografía con dos de los bóxers de la marca, uno en blanco y otro en negro, y en algunas imágenes con una camiseta de manga corta ajustada en algodón y en otras sin ella, lo que permite dejar al descubierto su espalda tatuada con unas enormes alas, un guerrero; un cerebro, un corazón y dos testimonios: Gratitud y Fe, en inglés.

También aparece grabada una frase de evangelio de Juan: "La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla" y a continuación unos ojos.

Los tatuajes terminan con el 'Veni.Vidi.Vici' (Llegué, vi y vencí) y unas hojas de laurel.