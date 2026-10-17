0-0. El Villarreal paga la resaca europea ante el Elche

El conjunto de Íñigo Pérez, que fue de más a menos, tuvo un comienzo arrollador, en el que solo la gran actuación de Matías Dituro evitó que se pusiera por delante, pero tras el descanso fue perdiendo precisión y energía ante un rival que en los últimos minutos también se asomó con peligro a la portería.

El primer tiempo fue un monólogo ofensivo del Villarreal, que no acusó la rotación masiva en la alineación presentada por su entrenador, Íñigo Pérez.

El conjunto castellonense arrancó el partido como un vendaval y, antes del minuto, tras una gran acción colectiva desde atrás, Moleiro pudo inaugurar el marcador, pero su remate lo salvó Dituro con el pie.

El Elche, desconcertado por el dinamismo, la precisión y la verticalidad de su rival, no tuvo otra opción que cobijarse en su área a la espera de que pasara el temporal.

Las asociaciones entre Akhomach, Moleiro y Ayoze desarbolaron al Elche, al que volvió a salvar su portero con una nueva parada a Oluwaseyi tras un error en una cesión de Morcillo.

Moleiro, indetectable en su rol de mediapunta, vio cómo el colegiado le anulaba dos goles, ambos por fuera de juego, mientras que, en el Elche, Lemar y Villar, sus dos generadores de juego, apenas tuvieron contacto con el balón y Osorio, titular en perjuicio de Fer Niño, quedó completamente aislado en el ataque.

Tras 25 minutos de tormenta amarilla, el Elche, que perdió a Aguado por una lesión en el tobillo, pudo respirar por fin durante algunos minutos, aunque sus posesiones no le dieron para acercarse al área del Villarreal ni para inquietar a Gulácsi en su regreso a la titularidad.

El Villarreal volvió a pisar el acelerador en el tramo final del primer periodo, en el que de nuevo Moleiro fue el gran protagonista. Primero, con un centro en el área pequeña que no encontró rematador y, poco después, con un remate forzado que salvó Chust bajo palos, con Dituro ya superado.

El guion del partido apenas cambió tras el descanso. El Villarreal siguió percutiendo, ahora con Ayoze como agitador, ante un Elche agazapado a la espera de cazar un contragolpe.

Poco a poco, el Elche logró bajarle las pulsaciones al partido y trabar el juego entre líneas del Villarreal, que mantuvo el dominio, pero sin la finura del primer tiempo.

El francés Lemar dio el primer aviso ofensivo del equipo ilicitano con un disparo lejano que Gulácsi despejó a córner.

Tras el saque de esquina, la polémica hizo acto de presencia en el derbi. El árbitro señaló como penalti un agarrón de Moleiro a Revivo, aunque posteriormente corrigió su decisión a instancias del VAR.

Ambos entrenadores decidieron intervenir en el partido con sendos triples cambios, con la intención de refrescar el centro del campo y revitalizar el ataque.

Gueye y Saliba le dieron energía al Villarreal y Mikautadze aportó amenaza, al igual que Gerard Moreno poco después, pero el Elche, en su versión más solidaria, supo contrarrestar los argumentos de su rival.

El Elche acabó mejor el partido, pisando el área rival y forzando varios saques de esquina consecutivos que le permitieron soñar con algo más, aunque al final tuvo que conformarse con un punto que le permite seguir alimentando su buena racha.

0.- Villarreal: Gulácsi; Freeman, Foyth, Logan Costa, Cardona; Akhomach (Gerard Moreno, m. 75), Comesaña (Saliba, m. 65), Maciá (Gueye, m. 65), Moleiro; Ayoze (Nizar, m. 83) y Oluwaseyi (Mikautadze, m. 65).

0.- Elche: Dituro; Sangaré (Rubén Sánchez, m. 83), Morcillo, Chust, Revivo; Lemar (Martim Neto, m. 65), Gonzalo Villar, Aguado (Fede Redondo, m. 28); Cepeda (Tete Morente, m. 65), Germán Valera y Osorio (Fer Niño, m. 64).

Árbitro: Víctor García. Mostró tarjeta amarilla a Gonzalo Villar (m. 38), Tete Morente (m. 70), Revivo (m. 74) y Chust (m. 91), por el Elche, y a Freeman (m. 80) y Foyth (m. 91), por el Villarreal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 17.329 espectadores. Los jugadores de ambos equipos lucieron una cinta rosa en la manga de sus camisetas en solidaridad con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.