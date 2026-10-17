1-2. Remontada de Víctor Muñoz e Isak contra diez

Necesitó carácter, paciencia y goles, mientras se sobreponía a una cantidad de percances inusuales en un mismo duelo.

Cuando ya parecían estabilizados los contratiempos para el Liverpool –del susto por una dolencia en la rodilla derecha de Víctor Muñoz, que siguió en el encuentro, a la recaída de Szoboszlai, lesionado de nuevo a la media hora-, incluso el VAR había invalidado un penalti a favor de los ‘reds’ (realmente, no había sido), surgió el gol del Brentford.

El 1-0 fue en el minuto 44, con un cabezazo potente e imponente de Lewis-Potter. Uno de esos testarazos que son enseñados en las escuelas de fútbol. No hubo opción para Alisson Becker. El centro también fue muy bueno de Outtara. Otro obstáculo más para el Liverpool en este partido, que, sin embargo, se puso de cara por la torpeza de Yarmoliuk.

El medio centro ucraniano de 22 años cometió un error manifiesto, cuando soltó levemente la cabeza, de forma amenazante, sobre el rostro de Jeremy Jacquet. No fue demasiado. Hubo contacto e intención. También fue leve, en cualquier caso. La caída del central internacional francés evidenció la presunta agresión, que se confirmó en el VAR.

Como el balón no estaba en juego (no se había lanzado el córner cuando se produjo la jugada en conflicto), no fue penalti, pero sí expulsión. Una roja absurda, innecesaria e imprudente, propia de la inexperiencia, pero también de la irreflexión. Con 1-0 a favor, con el control del encuentro, la inferioridad numérica fue una invitación a la remontada.

Ya pasaban ocho minutos del 45, aún en la primera parte, cuando enfiló el camino a la ducha Yarmoliuk. Un nuevo horizonte, menos nuboso, más claro, para el Liverpool, que todavía debía aprovecharlo. Hasta entonces, no había remarcado en ningún caso ni la cantidad ni la calidad de recursos que tiene para ganar en cualquier lado. Un duelo gris.

Cierto que Barcola debió haber marcado el 0-1 mucho antes, antes del gol del Brentford. Su duelo individual ante Kelleher debe acabar en la red en un futbolista de su clase y su precio. Ni siquiera forzó la parada del portero. Se pasó de confianza y la mandó fuera directamente. Cuando llegó el 1-0 local, muchos echaron de menos tal oportunidad.

Aún sufrió otra lesión el Liverpool, en el inicio de la segunda parte. Se fue Frimpong, que había entrado en el descanso y que apenas duró siete minutos sobre el terreno. Su dolencia muscular apunta a varias semanas fuera de acción. Volvió a mirar al banquillo Iraola, esta vez para alinear al vertiginoso Ngumoha, todavía con el duelo cuesta arriba.

Van Dijk, de cabeza, siempre tan poderoso a balón parado, insistió en el empate, que logró instantes después Víctor Muñoz. Su velocidad al contragolpe, a campo abierto, con una carrera desde su propio terreno hacia un pase interior, fue el mejor recurso para el Liverpool: su recorte en el área ya fue definitivo para el tiro con el que anotó el 1-1.

Aún quedaba más de media hora por jugar para remontar. Lo consiguió el Liverpool, incluso con rapidez: en el minuto 70, Barcola asistió e Isak remachó dentro del área, cruzado para dar la victoria a su equipo. Más tiempo para alcanzar su mejor nivel, camino del choque del próximo martes en la Liga de Campeones contra el Villarreal.

1 - Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, (Hickey, min. 71) Ajer, Lewis-Potter (Diouf, min. 77); Yarmoliuk, Janelt; Ouattara (Schade, min. 46), Jensen (Sangaré, min. 46), Anthony (Damsgaard, min. 77); Thiago.

2 - Liverpool: Alisson Becker; Araújo (Frimpong, min., 46 (Ngumoha, min. 52)), Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai (Nyoni, min. 32); Víctor Muñoz (Joe Gomez, min. 79), Wirtz, Barcola; Isak (Koumas, min. 79).

Goles: 1-0, min. 44: Lewis-Potter. 1-1, min. 61: Víctor Muñoz. 1-2, min. 70: Isak.

Árbitro: John Brooks. Expulsó a Yarmoliuk, del Brentford, en el minuto 53+, aún en el tiempo añadido del primer tiempo, por una agresión sobre Jacquet, y a Janelt, del mismo equipo, por doble amarilla en el 92. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Igor Thiago (min. 46) y Schade (min. 59) y a los visitantes Barcola (min. 31) y Mac Allister (min 52).

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la Premier League, disputado en el estadio Gtech Community ante unos 17.000 espectadores.