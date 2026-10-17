El regreso de Laporte, única novedad en la lista del Athletic para Mestalla

Como se esperaba, se quedan fuera los lesionados Nico Williams y Oihan Sancet, ambos con problemas musculares, así como Álvaro Djaló. El extremo viajó a Madrid el pasado fin de semana para cubrir la ausencia de Laporte, pero esta vez no ha entrado en la lista por problemas físicos.

Repite en la convocatoria el joven canterano Christian Imga (Zumarraga, Gipuzkoa, 2009), un potente extremo de 17 años e internacional sub-18 que trabaja habitualmente a las órdenes de Terzic desde el último paréntesis liguero y que ya se desplazó a Madrid hace siete días.

La expedición rojiblanca que ha viajado este sábado a Valencia, por lo tanto, está formada por Unai Simón, Padilla, Vivian, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Iñaki Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Canales, Johaneko e Imga.