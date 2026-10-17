Singapur suspende la final de la Copa FA por el humo tóxico de los incendios en Indonesia

El organismo deportivo tomó esta decisión el viernes al estudiar los pronósticos que sitúan el nivel de contaminación atmosférica muy elevado a la hora del partido que iba a enfrentar a Police Sports Association y Gymkhana Gaulois, en la final del segundo torneo por nivel de importancia en la ciudad-Estado.

Además de este encuentro, también se suspendió el partido por el tercer y cuarto puesto y otros eventos al aire libre, entre ellos una carrera urbana, recoge la televisión pública Channel News Asia.

La plataforma suiza IQAir, que mide la calidad del aire en todo el planeta, sitúa hoy a Singapur como la ciudad con peor calidad del aire del mundo al registrar una concentración de partículas finas (PM2,5) de 170 microgramos por metro cúbico de aire, cuando el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 15 µg/m³.

El centro meteorológico que vigila la situación del humo tóxico en el Sudeste Asiático mantiene desde el 26 de agosto la alerta de nivel 3 (la máxima) para los países del sur de la región debido a los incendios que asolan la isla indonesia de Sumatra, al oeste de Singapur.

El ente incide que la situación se "ha deteriorado aún más debido a las prolongadas condiciones de sequía" y "espera que la situación se mantenga elevada en regiones propensas a incendios (...) con un riesgo continuo de neblina transfronteriza severa".

Indonesia enfrenta desde hace semanas una ola de incendios forestales y agrícolas, muchos de ellos vinculados a la industria del aceite de palma, agravados por la falta de lluvias a causa del fenómeno El Niño.

Estos incendios se complican aún más cuando afectan a las turberas, humedales formados por la acumulación de materia vegetal parcialmente descompuesta, donde el fuego puede permanecer activo bajo tierra incluso después de apagarse las llamas superficiales.

Esta temporada de incendios recuerda a la registrada en 2019, cuando miles de hectáreas en Sumatra y la isla de Borneo fueron pasto de las llamas, lo que causó tensiones entre Indonesia y los Gobiernos de Singapur y Malasia, donde se reportaron miles de casos de infección respiratoria por las nubes tóxicas de humo.