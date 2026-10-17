Szoboszlai y Frimpong, lesionados antes de recibir al Villarreal

El futbolista húngaro, que reaparecía en el once, se retiró lesionado en el minuto 31 del choque, mientras que el lateral neerlandés entró al campo en el descanso y se retiró con una dolencia muscular en el 52, incluso visiblemente cojeando cuando abandonó el terreno de juego.

Víctor Muñoz, que sufrió una torsión en la rodilla derecha en el primer tiempo y fue atendido por los servicios médicos del club, siguió en el partido e incluso marcó el gol del 1-0 en el minuto 60 del encuentro.