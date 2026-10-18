0-1. Madueke desenreda al Arsenal

El gol de Madueke, que saltó al campo en el descanso en sustitución de Eberechi Eze, evitó que el conjunto de Mikel Arteta se descolgara en la tabla y, en siete partidos disputados, quedara ya a cinco del primer puesto. Sigue a tres, en la pelea, el plantel gunner que intenta mantener el ritmo de un rival que cuenta sus partidos por triunfos, infranqueable hasta el momento.

El triunfo del City el sábado presionó la puesta en escena del Arsenal que se topó con un rival trabajado, intenso, con pocas fisuras, que carece de margen de error en su intento de evitar caer a la zona de descenso donde está anclado ahora. Antepenúltimo.

El conjunto de Oliver Glasner solo ha ganado un partido. Contra el Arsenal sufrió su tercera derrota seguida.

El Arsenal, que arrastra la derrota sufrida jornadas atrás ante el Brighton, la única hasta ahora, no lanzó a puerta hasta la segunda parte. No hubo noticias del balón en las áreas durante la primera parte porque el Forest supo como contener a un rival que tardó en asumir el tipo de partido que tenía enfrente.

El primer tiro a puerta fue en el minuto 53. Y fue del Nottingham, de Murillo, de cabeza, en un córner. Detuvo David Raya.

Hasta ahí, pensó Arteta que ejecutó un triple cambio. Sacó al campo a Mikel Merino, Viktor Gyokeres y Jurrien Timber. Y el acoso sobre los locales comenzó. Gabriel tuvo la primera para los gunners y Declan Rice, en el 72, otra pase de Jurrien Timber.

El gol llegó a diez del final, en una jugada enredada que culminó con un balón enviado por Declan Rice, dentro del área, escorado, a Madueke. Ejecutó un tiro duro a gol, lo desvió un defensa, James Mcatee y entró por la escuadra, fuera del alcance de Sels.

Aún así el Arsenal sufrió porque el Forest creyó en sus opciones hasta el final. Aguantó el tipo y cerró la victoria el Arsenal, que se mantiene en la pelea.

0 - Nottingham Forest: Matz Sels; Cunha (Chris wood, m.85), Ousmane Diomandé, Murillo; Daniel Muñoz, Xaver Schlager, Nicolás Dominguez (Ibrahim Sangaré, m.74), Neco Williams; James Mcatee (Callum Hudson Odoi, m.86), Dan Ndoye (Arnaud Kalimuendo, m.74) y Liam Delap.

1 - Arsenal: David Raya; Ben White (Jurrien Timber, m.66), Ezri Konsa, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Bruno Guimaraes (Mikel Merino, m.67); Bukayo Saka, Martin Odegaard, Eberiche Eze (Noni Madueke, m.46); y KAi Havertz (Viktor Gyokeres, m.66).

Árbitro: Michael Oliver. Mostró tarjeta amarilla a Neco williams, del Nottingham Forest, y Noni Madueke, del Arsenal.

Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Premier disputado en el estadio City Ground de Nottingham ante unos 30.000 espectadores.