10 datos de la jornada 9

Camino ya del ‘clásico’ ante el Real Madrid y como líder inamovible de LaLiga EA Sports, el Barcelona de Hansi Flick igualó el mejor inicio de la historia de cualquier equipo en este torneo, protagonizo por el Real Madrid en el curso 1968-69 cuando también alcanzó tal número de triunfos en un comienzo del campeonato.

La victoria del Barcelona fue por 2-5 contra el Betis, que volvió a perder como local en su estadio en LaLiga EA Sports, después de 15 duelos invicto, precisamente desde la victoria azulgrana por 3-5 contra el conjunto verdiblanco, el 6 de diciembre de 2025.

Desde 2013-14, cuando sumaba 25 puntos en los primeros nueve encuentros y se proclamó campeón al final de la campaña, el Atlético de Madrid no empezaba con tantos puntos como ahora, 22, salvo en una ocasión, en 2023-24, también con 22. El equipo de Diego Simeone se impuso por 0-1 al Espanyol, con el quinto tanto de esta campaña de Álex Baena en el minuto 88.

Kylian Mbapppé marcó dos de los cuatro goles de la victoria del Real Madrid ante el Sevilla para reencontrarse con su mejor destreza, después de dos jornadas sin anotar ningún tanto, rumbo al 'clásico' contra el Barcelona.

Mikel Oyarzabal no había marcado ningún gol en las primeras ocho jornadas de LaLiga EA Sports, hasta su ‘doblete’ de este domingo en el 2-5 al Valencia en La Rosaleda. Con sus dos tantos, rompió con una secuencia de once encuentros de Liga sin marcar, desde el pasado 9 de mayo frente al Betis (2-2).

Ganador por 5-0 primero ante el Racing de Santander y este domingo por 2-1 contra el Alavés, el Celta encadena dos triunfos como local para su reacción. Son sus dos únicos triunfos en toda la campaña. El resto de sus marcadores son cinco empates y dos derrotas.

El empate a uno del viernes entre el Deportivo de La Coruña y el Levante agrandó a cinco el número de jornadas sin ganar de ambos equipos. El bloque gallego no vence desde el pasado 5 de septiembre, por 2-3 al Villarreal. El valenciano, desde el 29 de agosto por 5-2 al Betis.

El regreso de Jagoba Arrasate al banquillo de Osasuna se resolvió con un triunfo en El Sadar contra el Racing de Santander (2-0). El conjunto navarro encadenaba cinco jornadas sin ganar, con cuatro derrotas y un empate, hasta el cambio de entrenador, con la destitución de Luis Miguel Ramis y la vuelta del citado técnico.

El Villarreal, empatado sin goles contra el Elche en el estadio de la Cerámica, solo ha sumado cuatro puntos en sus primeros cuatro partidos como local en esta temporada de LaLiga EA Sports. Ha ganado uno (3-1 al Levante) y ha perdido dos, por 2-3 con el Deportivo de La Coruña y por 1-2 con el Betis.

Las dos primeras jornadas del mexicano Javier Aguirre al frente del Valencia se han saldado con empate. De la igualada de su estreno contra el Racing de Santander en El Sardinero (2-2) al 0-0 de este sábado contra el Athletic Club en Mestalla. Su equipo sigue en zona de descenso.