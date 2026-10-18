2-0. Osasuna vuelve a rugir con Arrasate y tumba al Racing

Osasuna salió con todo, dejando ver las señas de identidad que pidió Arrasate en la víspera. La verticalidad, agresividad y presión a punto estuvieron de derribar los cimientos del equipo cántabro, ya que en el minuto 4 Dubasin marcó tras saque de córner, pero el colegiado anuló el gol por fuera de juego.

El árbitro volvió a llevarse el silbato a la boca al ver cómo Belocian cometió penalti sobre Ante Budimir y el propio jugador croata puso al equipo navarro con ventaja desde los once metros, alcanzando las 8 dianas en 9 jornadas de Liga.

Los de José Alberto estaban completamente noqueados, superados por un huracán rojillo. En el minuto 33, Dubasin vio nuevamente cómo se le anuló un gol por fuera de juego.

Dubasin, gran protagonista de la primera mitad, se quedó con la miel en los labios poco después cuando Agirrezabala sacó su disparo sobre la línea. El Racing recuperó el control en los minutos finales del primer acto, pero no llegó el empate.

Impresionante volea de Rubén García desde fuera del área nada más saltar al césped. Minutos después, Budimir estrelló un disparo en el exterior de la red tras una rápida contra local.

En el minuto 63 llegó el tercer disparo en menos de un minuto del Racing.

Muchísimos disparos por parte de ambos equipos, algo que habla de la fragilidad defensiva de Osasuna y Racing, los dos conjuntos más goleados de la categoría.

Pablo García saltó al campo en el minuto 69 en busca del gol y una espectacular cabalgada de Arguibide por la banda derecha, con mucho espacio por delante, acabó con un potente remate y posterior parada de Agirrrezabala, antes de que Osambela recogiese el rechace para firmar el 2-0 con la zurda.

El regreso de Arrasate a Osasuna dejó brotes muy verdes para el equipo navarro, que volvió a la senda del triunfo tras 5 jornadas sin ganar, además de cerrar el choque sin goles en contra, algo que no lograba desde el 31 de agosto ante el Getafe.

2 – Osasuna: Aitor Fernández; Rosier (Arguibide, m. 76), Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz (Torró, m. 67), Moi Gómez (Osambela, m.67); Rubén García (Raúl, m. 90), Budimir, Dubasin (Moro, m. 76).

0 – Racing: Agirrezabala; Mantilla, Ramón, Belocain, Salinas (Martín, m. 83); Martín (Villalibre, m. 83), Prati; Canales (Pablo García, m. 69), Almeida (Andrés Martín, m. 46), Vicente; Zabiri.

Goles: 1-0, m.9: Budimir, de penalti. 2-0, m.89: Osambela.

Colegiados: Juan Martínez. Mostró amarilla a Rosier y Budimir por parte de Osasuna y a Mantilla, Salinas e Iván Martín, del Racing.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio El Sadar ante 20.818 espectadores.