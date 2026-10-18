El Barça ya está en casa y empieza a pensar en el duelo contra el PSG

Tras pernoctar en la capital andaluza, donde el equipo de Hansi Flick ganó el sábado al Betis (2-5), los jugadores y el cuerpo técnico ya se encuentran en Barcelona.

El técnico Hansi Flick tenía prevista una sesión de entrenamiento a las 11:00 horas de este domingo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Finalmente, el primer equipo azulgrana realizará una suave sesión de recuperación en las instalaciones de dicho recinto, aunque sin saltar al césped del campo de entrenamiento, según han informado a EFE fuentes del club azulgrana.

La próxima sesión del Barcelona será este lunes (18:30/16:30 GMT) en el Parque de los Príncipes, donde los futbolistas prepararán el duelo de la tercera jornada de la Liga de Campeones que disputarán el martes frente al París Saint-Germain, vigente campeón de la competición.

Antes de la misma, a las 17:45 (15:45 GMT), el técnico Hansi Flick y el centrocampista Pedro González ‘Pedri’ comparecerán en rueda de prensa.