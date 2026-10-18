El Cartaginés alcanza al Saprissa y pone presión en la lucha por el liderato

Los saprissistas comenzaron con mayor posesión del balón, sin embargo, el partido cambió tras la expulsión del delantero Gerson Torres en el primer tiempo.

El conjunto Cartaginés aprovechó la superioridad numérica y encontró el gol al minuto 43, cuando Sebastián Acuña desvió hacia su propia portería un centro enviado al área.

En el segundo tiempo, los cartagineses tuvieron opciones para ampliar la ventaja, mientras que Saprissa, del técnico Hernán Medford, buscó el empate pese a jugar con diez hombres.

Con este resultado ambos equipos están igualados con 24 puntos en la cima del campeonato, aunque. Saprissa es primero por mejor diferencia de goles. En la tercera casilla se ubica Sporting con 20 unidades y cuarto Alajuelense con 19.

Por su parte, el Alajuelense derrotó 3-2 a Inter San Carlos y consiguió su primera victoria desde el regreso del entrenador Óscar 'Machillo' Ramírez al banquillo rojinegro, después de dos empates consecutivos.

El mediocampista venezolano Juan Pablo Añor fue la figura al marcar un doblete en la primera parte, mientras que Rachid Chirino y Wilmer Azofeifa anotaron para los locales.

La victoria llegaría por medio del joven Kenyel Mitchell con el tanto definitivo al minuto 70.

En otro partido de la fecha, Pérez Zeledón perdió por 0-3 ante Herediano.

El lunes se enfrentarán Escorpiones contra Puntarenas y Sporting contra San Carlos.