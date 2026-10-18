El Valencia firma su peor arranque goleador en Mestalla desde 1969

El conjunto valencianista, que empató sin goles ante el Athletic Club en Mestalla en el estreno de Javier Aguirre ante su afición, se ha quedado sin marcar en cuatro de los cinco encuentros disputados en su estadio, una circunstancia que evidencia sus dificultades ofensivas en este comienzo de campeonato.

El equipo comenzó la competición con un empate a cero frente al Celta y encadenó posteriormente dos derrotas ante el Betis (0-1) y el Barcelona (0-5), ambas con Carlos Corberán en el banquillo. Después, con Óscar Sánchez como entrenador interino, perdió frente a la Real Sociedad (2-3), antes de volver a quedarse sin marcar ante el Athletic.

De este modo, el Valencia acumula cuatro encuentros sin anotar en Mestalla y solo ha conseguido dos tantos en los cinco partidos disputados ante su afición, un balance que le lleva a igualar un registro que no alcanzaba desde hace más de medio siglo.

Para encontrar un precedente similar es necesario remontarse a la campaña 1969-1970, cuando el conjunto valencianista también anotó únicamente dos goles en sus cinco primeros compromisos ligueros como local.

Aquel equipo, dirigido por Enrique Buqué, logró dos victorias por 1-0 ante el Granada y el Real Madrid, empató sin goles frente al Celta y el Barcelona y perdió por 0-1 ante el Sevilla en su estreno liguero.

Más de cinco décadas después, el Valencia vuelve a mostrar dificultades para encontrar el camino del gol en Mestalla, uno de los aspectos que Javier Aguirre deberá corregir para mejorar los resultados del equipo y recuperar la capacidad ofensiva ante su afición.