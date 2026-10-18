Mbappé se acerca a tres goles de Raphinha

Raphinha, que reapareció este sábado ante el Betis tras superar una lesión, suma doce aciertos por los nueve que lleva Mbappé, que volvió a batir la portería contraria en el campeonato tras dos encuentros sin hacerlo.

También anotó un gol Lamine Yamal, en el triunfo por 2-5 del Barcelona contra el Betis.

El extremo internacional español ha logrado ocho dianas, una más que Ante Budimir, autor de uno de los tantos con los que Osasuna reencontró el triunfo ante el Racing de Santander.

La jornada, además, supuso el quinto gol en esta temporada liguera de Álex Baena con el Atlético de Madrid, que se impuso por 0-1 al Espanyol con un remate suyo desde el borde del área, y el reestreno de Mikel Oyarzabal, que marcó por primera vez en este curso con un doblete con la Real Sociedad ante el Málaga.

-- Clasificación tras la novena jornada:

Con 12 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 9 goles: Kylian Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid)

Con 8 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

Con 7 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna); Yassir Zabiri (MAR) (Racing); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

Con 6 goles: Roberto Fernández (Espanyol).

Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); y Fer Niño (Elche).

Con 4 goles: Fermín López (Barcelona).