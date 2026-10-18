Valverde como lateral, novedad en la alineación de Mourinho para el Sevilla

En la zaga, el técnico portugués devuelve la titularidad a Huijsen, suplente ante la Roma, y repite on Cucurella y Konaté, dando al uruguayo la banda derecha, posición en la que ha terminado jugando los dos últimos encuentros del Real Madrid.

Por delante, introduce un cambio necesario en el centro del campo, al poner a Arda Güler acompañando a Tchouaméni en el doble pivote. La mediapunta será para Bellingham, acompañado en los extremos por Endrick, que se estrena como titular, y Diomande, que repite, y Mbappé, como de costumbre, actuará de delantero centro.

El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Endrick, Bellingham, Diomande; y Mbappé. EFE.