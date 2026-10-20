Aguirre sigue con sus ‘arranques’ lentos

Antes que del Valencia, Aguirre se había hecho cargo de otros cuatro proyectos en Primera con la campaña ya empezada. Con ninguno de ellos ganó en su debut, solo con el Mallorca lo hizo en su segundo partido y con los otros tres, el Zaragoza, el Espanyol y el Leganés, necesitó entre cuatro y seis choques para sumar su primera victoria.

Aguirre debutó con el Valencia con un empate ante el Racing de Santander (2-2) y volvió a lograr un punto frente al Athletic Club (0-0). Sumar dos puntos de seis posibles no ha permitido al equipo salir del descenso-

Si bien el historial del mexicano refleja que sus primeros triunfos no siempre llegaron de inmediato, en tres de sus cuatro experiencias anteriores logró enderezar el rumbo y mantener la categoría.

Tras su paso por Osasuna y el Atlético de Madrid, clubes en los que empezó las temporadas, su etapa en el Zaragoza comenzó en la jornada 12 de la temporada 2010-11, cuando el equipo aragonés era colista con siete puntos. El mexicano tuvo que esperar hasta su sexto partido para conseguir la primera victoria, pero acabó cumpliendo el objetivo de la permanencia. El Zaragoza terminó aquella Liga en la decimotercera posición, con 45 puntos.

Dos temporadas después, Aguirre se hizo cargo del Espanyol en la jornada 14 de la campaña 2012-13, también con el equipo como colista, en este caso con nueve puntos. El entrenador mexicano necesitó cuatro encuentros para sumar su primer triunfo y consiguió cambiar la dinámica de un conjunto que terminó el campeonato en la decimotercera plaza, con 44 puntos, después de asegurar la salvación.

Su experiencia más complicada llegó en el Leganés durante la temporada 2019-20. Aguirre tomó las riendas del equipo madrileño en la jornada 13, cuando era último con cinco puntos, y volvió a necesitar cuatro partidos para lograr su primera victoria. Sin embargo, no pudo evitar el descenso a Segunda División. El conjunto pepinero acabó antepenúltimo, con 36 puntos, uno menos que el Celta, que marcó la permanencia.

La excepción a esos arranques fue el Mallorca. El técnico mexicano se incorporó al equipo balear en la jornada 30 de la temporada 2021-22, cuando ocupaba la antepenúltima posición con 26 puntos, y logró la victoria en su segundo partido. El Mallorca terminó la Liga en el decimosexto puesto, con 39 puntos, y consiguió mantenerse en Primera División.

El Valencia recibirá este fin de semana al Villarreal, jugará en la siguiente jornada otro duelo autonómico en el campo del Elche y recibirá al Real Madrid en la siguiente jornada.