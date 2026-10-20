Aitor Ruibal, gran novedad en la lista de Pellegrini tras 5 meses lesionado

Sevilla (España), 20 oct (EFE).- El centrocampista Aitor Ruibal es la gran novedad en la convocatoria del entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, para el partido de este miércoles ante el Feyenoord neerlandés en la tercera jornada de la Liga de Campeones, después de haber estado cinco meses de baja tras ser operado el pasado mayo de la rodilla derecha.

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