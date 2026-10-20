Cavan Sullivan encabeza lista de los mejores sub'22 de la MLS en la que hay tres latinos

Sullivan superó el récord del canadiense Alphonso Davies, que alcanzó el primer puesto en 2018 con 17 años y 355 días. El centrocampista es el segundo representante del Philadelphia Union que encabeza esta selección después del estadounidense Brenden Aaronson.

En la lista hay tres jugadores latinoameriacanos: el argentino Mateo Silvetti, del Inter Miami, ocupa el decimocuarto puesto, mientras que el ecuatoriano Bruno Caicedo, del Vancouver Whitecaps, es decimoquinto. El brasileño Kaick Ferreira, del FC Dallas, cierra la lista. Los tres se formaron, respectivamente, en Newell's Old Boys, Barcelona SC y Gremio antes de llegar a la MLS.

Los estadounidenses Julian Hall y Adri Mehmeti, ambos del Red Bull New York, completan el podio por delante del defensa sudafricano Mbekezeli Mbokazi, del Chicago Fire.

Philadelphia Union y el Red Bull New York lideran la representación por equipos, con tres futbolistas cada uno entre los 22 elegidos.

La selección reúne a jugadores de 16 clubes, con una edad media aproximada de 20 años. De ellos, 17 han competido en MLS NEXT y 16 en MLS NEXT Pro, mientras que doce han sido convocados por sus selecciones nacionales y acumulan entre todos 39 participaciones internacionales hasta ahora, según la liga.