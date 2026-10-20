Olimpia exige a Alfaro "rigor y respeto" tras declaraciones sobre el fútbol paraguayo

"El crecimiento del fútbol paraguayo exige responsabilidad, rigor y respeto entre sus protagonistas", dijo en un comunicado el equipo fundado en 1902, que marcha como líder del Torneo Clausura con 30 puntos tras 15 fechas, uno más que Nacional, el que lo escolta.

La postura de Olimpia corresponde al agrio debate abierto en el país suramericano después de que Alfaro criticara públicamente el rendimiento del fútbol local tras la derrota de Olimpia por 1-4 ante el Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana el pasado 20 de agosto, lo que marcó su eliminación de la competición.

"La liga local tiene que mejorar, Olimpia perdió 1-4 contra Vasco y fue un caos", dijo Alfaro en una conferencia de prensa tras el partido amistoso que Paraguay le ganó 1-0 a Colombia el pasado 2 de octubre, al recordar que entonces el cuadro Cruzmaltino peleaba por salir de los puestos de descenso en la Serie A brasileña.

El seleccionador también lamentó en esa ocasión que la crítica interna hubiera durado poco tras la derrota y remarcó que antes de la Copa del Mundo 2026 entregó a los clubes un informe sobre el estado actual del fútbol paraguayo y sus recomendaciones para elevar el nivel.

Además, el argentino ratificó el lunes sus declaraciones durante un entrenamiento de la selección nacional con jugadores de la liga local, y apuntó que "dato mata relato".

"Si quieren enojarse con el mensajero, enójense (...), yo vengo a comunicar lo que veo, y vengo a comunicar la ilusión que tengo. Quiero que Olimpia, Cerro, Nacional, Guaraní sean campeones, que sean competitivos", alegó.

En su comunicado, Olimpia señaló que comparte con el seleccionador "el objetivo de elevar el nivel" del balompié local, al tiempo que reconoció "el valor de los análisis técnicos que contribuyen a ese propósito".

"La eliminación ante Vasco da Gama estuvo muy por debajo de las expectativas y exigencias de nuestra institución. Asumimos nuestra responsabilidad sin excusas. Ninguna victoria posterior modifica esa evaluación, pero tampoco aceptamos que una actuación particular sea utilizada para establecer conclusiones generales sobre el fútbol paraguayo", insistió el 'Rey de Copas'.

Olimpia volverá a las canchas el venidero domingo cuando visite al Sportivo Ameliano, octavo clasificado del Torneo Clausura.