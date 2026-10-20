Sergen Yalcin sustituye a Montella al frente de la selección de Turquía

Así lo anunció este martes Yalcin en un canal de YouTube, al anunciar que ha llegado a una acuerdo con la Federación Turca de Fútbol para un contrato por cuatro años, el más largo de su carrera como entrenador.

La prensa local está a la espera de que la federación publique el nombramiento oficial.

Yalcin, de 53 años, es uno de los dos únicos futbolistas que han jugado en los cuatro grandes clubes de Turquía.

Como entrenador, su último equipo fue el Besiktas, que lo sustituyó por Vincenzo Italiano el pasado junio al no lograr los resultados esperados.

Tras retirarse como jugador en 2008, Yalcin comenzó su carrera técnica en las categorías inferiores del Besiktas y debutó como entrenador en la primera división turca al frente del Gaziantepspor en la temporada 2013-2014.

Desde entonces ha dirigido a diez equipos del país con contratos de corta duración y ha alternado los banquillos con su trabajo como comentarista deportivo.

Se espera que el nuevo seleccionador debute el 12 de noviembre ante Bélgica en el estadio Gürsel Aksel de Esmirna, ciudad del oeste de Turquía, y tres días después visite a Francia, ambos encuentros correspondientes a la Liga de Naciones.

Montella dirigía la selección turca desde septiembre de 2023 y llevó a Turquía a cuartos de final de la Eurocopa de 2024 y a su primer Mundial en 24 años, pero decepcionó al quedar eliminada en la fase de grupos y después encadenó cuatro derrotas en la Liga de Naciones que precipitaron su salida.