La escasez del Getafe contra la abundancia del Lugano

El Getafe afrontará su primer encuentro europeo de la temporada en el Coliseum después de empatar en su estreno frente al Universitatea Craiova (1-1), del que rescató un punto gracias a un gol de Nemanja Gudelj en el minuto 81. El conjunto azulón intentará aprovechar el factor campo para sumar su primera victoria en una competición en la que cada punto puede resultar decisivo para acceder a las eliminatorias.

La falta de gol se ha convertido en uno de los principales problemas del equipo de Bordalás, que apenas ha marcado cinco tantos en nueve jornadas de Liga. La escasa eficacia ofensiva ha condicionado su rendimiento mientras Borja Mayoral intenta recuperar su mejor versión, Enes Ünal recuperar su olfato y Martín Satriano, autor del empate frente al Rayo Vallecano (1-1), emerge como una alternativa para mejorar sus registros.

A las dificultades ofensivas se añaden las numerosas bajas, las expulsiones y un calendario que apenas concede descanso. Frente al Rayo, el Getafe volvió a quedarse en inferioridad numérica durante buena parte del encuentro por la expulsión de Djené y tuvo que recurrir a otro ejercicio de resistencia para evitar la derrota. Bordalás, posteriormente, advirtió de la necesidad de corregir las expulsiones, cinco esta temporada.

Christantus Uche y Juanmi Rodríguez continúan lesionados, mientras que Orel Mangala y Zaid Romero arrastran problemas físicos y parece que no llegarán a tiempo para enfrentarse al Lugano. El Getafe tampoco podrá contar con Dani Carvajal, que debutó como titular frente al Rayo, pero no está inscrito en la Liga Conferencia. Sí parece que llega a tiempo Iván Azón, que ha dejado atrás unas molestias y este miércoles se entrenó junto al resto del grupo. Además, Bordalás deberá administrar sus recursos antes de visitar el domingo al Athletic en San Mamés.

Enfrente estará un Lugano que domina la Superliga suiza con 28 puntos de 30 posibles, nueve victorias y un empate en diez jornadas, seis puntos por encima del Young Boys. El conjunto de Croci-Torti acumula cinco triunfos consecutivos entre todas las competiciones y presenta unas cifras ofensivas sobresalientes: 31 goles a favor y solo siete en contra en el campeonato doméstico.

También comenzó con autoridad la fase de liga de la Conference, en la que derrotó al Estrella Roja (3-2), después de superar varias eliminatorias clasificatorias durante el verano. Su último compromiso terminó con una goleada frente al Pully (0-4) en la Copa de Suiza, otro resultado que prolongó su excelente dinámica.

Entre sus principales referencias destaca el delantero alemán Kevin Behrens, de 35 años y con pasado en el Unión Berlín y el Wolfsburgo, que acumula seis goles en siete encuentros en la Liga Conferencia, incluidas las rondas clasificatorias. También sobresale Daniel Dos Santos, centrocampista ofensivo de 23 años que suma ocho tantos en 18 partidos oficiales, y el experimentado internacional suizo Renato Steffen.

Croci-Torti dispone además de Albian Ajeti y el colombiano Beckham David Castro, autor de cinco goles y tres asistencias en once encuentros. En el capítulo de bajas, Claudio Cassano continúa lesionado, mientras que Behrens y Steffen han regresado recientemente a la actividad tras superar sus problemas físicos.

El choque enfrentará así a dos realidades opuestas: el Getafe, obligado a administrar cada recurso, y el Lugano, acostumbrado a ganar y marcar con facilidad. La resistencia azulona tendrá enfrente una de sus pruebas más exigentes de sus primeros pasos en su regreso continental.

Getafe: Soria; Andrés García, Djené, Valou, Davinchi o Mojica; Mario Martín, Gudelj, Francho, Terrats; Satriano y Borja Mayoral o Enes Ünal.

Lugano: Von Ballmoos; Karimov, Papadopoulos, Mai, Delcroix, Cimignani; Bislimi, Grgic; Dos Santos, Steffen y Ajeti.

Árbitro: Atilla Karaoglan (Turquía).