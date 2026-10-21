Motagua buscará frenar al Alajuelense, tricampeón de Centroamérica

Dirigido por el español Javier López, Motagua, de buen rendimiento, llegó a las semifinales en condición de invicto, tras eliminar al Alianza salvadoreño en cuartos de final de una Copa Centroamericana que se disputará en 2027.

Además, el equipo hondureño llega al compromiso contra el Alajuelense después de disputar seis partidos de la fase de grupos en los que solamente recibió dos goles y anotó once.

Para Javier López, Alajuelense, tricampeón centroamericano, es la “bestia negra de Centroamérica” a la que hay que vencer.

En la víspera, López, a quien le gustaría una final con el Olimpia hondureño, dijo que su equipo está preparado para llegar a la final y que el partido contra Alajuelense “será complicado”.

En las filas del Motagua figuran Clever Portillo, el costarricense Jonathan Moya, el argentino Rodrigo Gómez y el uruguayo Rodrigo de Olivera. Su capitán, Christopher Meléndez, no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas.

Alajuelense, con Bryan Ruiz en el banquillo, llegó a semifinales tras eliminar al Marathón hondureño en una fase en la que convirtió doce goles y recibió seis.

El Alajuelense, ganador de las últimas tres ediciones de la Copa Centroamericana, buscará otra final del torneo a costa del Motagua, que apostará por frenarlo.

En el equipo Alajuelense, que no contará con su defensa Ronald Matarrita por acumulación de cartulinas amarillas, sobresalen los delanteros Jason Lucumí, colombiano, y Ronald Cisneros, mexicano.

El partido entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense, con árbitro por definir, se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, a partir de las 19.00 hora local (01.00 GMT).

El duelo de vuelta se disputará el 28 de octubre en Costa Rica, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El ganador de la serie se enfrentará al que clasifique en la llave entre el Olimpia hondureño y el Sport Cartaginés costarricense.