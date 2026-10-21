Pellegrini cambia a más de medio equipo para recibir al Feyenoord

Pellegrini cambia a más de medio equipo para recibir al Feyenoord

Sevilla, 21 oct (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha realizado seis cambios con respecto al once que opuso al Barcelona el sábado pasado en su alineación inicial para recibir al Feyenoord holandés en la tercera jornada de la fase de liguilla de la Liga de Campeones