Fútbol Internacional
21 de octubre de 2026 - 15:05

Pellegrini cambia a más de medio equipo para recibir al Feyenoord

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Sevilla, 21 oct (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha realizado seis cambios con respecto al once que opuso al Barcelona el sábado pasado en su alineación inicial para recibir al Feyenoord holandés en la tercera jornada de la fase de liguilla de la Liga de Campeones

Por EFE
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El Betis jugará de salida con Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco; Abde; y Parrott.

Así, salen del equipo titular la pareja de centrales, Llorente y Valentín Gómez, los centrocampistas Bernal, Lo Celso y Dani Ceballos, así como el delantero colombiano Cucho Hernández, lesionado.

El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, alineará por su parte a los once jugadores anunciados en la víspera, esto es, Ernst; Read, St. Juste, Mika Mármol, Javi López; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj-Moussa, Nacho Ferri y Valente.