Pellegrini cambia a más de medio equipo para recibir al Feyenoord

El Betis jugará de salida con Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco; Abde; y Parrott.
Así, salen del equipo titular la pareja de centrales, Llorente y Valentín Gómez, los centrocampistas Bernal, Lo Celso y Dani Ceballos, así como el delantero colombiano Cucho Hernández, lesionado.
El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, alineará por su parte a los once jugadores anunciados en la víspera, esto es, Ernst; Read, St. Juste, Mika Mármol, Javi López; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj-Moussa, Nacho Ferri y Valente.