Diego Gómez, en la mira de clubes top de Europa: Uno prepara una oferta formal para este mercado de pases

Diego Gómez es el objetivo de tres de los clubes más importantes de Europa, reveló hoy el periodista turco Ekrem Konur. El especialista en mercado de pases del fútbol internacional informó cuáles son los grandes del viejo continente que están detrás del futbolista paraguayo del Brighton, que el domingo anotó un gol de mitad de cancha.

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Según Konur, Manchester United y Arsenal, ambos de Inglaterra, y el Atlético Madrid de España están interesados de manera oficial por Gómez. Es más, el periodista de The Sun contó que los Diablo Rojos, en el que continúa Diego León, enviará una oferta al Brighton por el mediocampista de 23 años para este mercado de pases de diciembre-enero.

¿Por qué Manchester United, Arsenal y Atlético Madrid quieren a Diego Gómez?

“Atlético Madrid, Arsenal y Manchester United son los clubes que siguen de cerca la situación del jugador y su progresión en el equipo mediante equipos de scouting”, escribió Konur en el portal Hooligan Soccer. “Grupos de análisis y observadores de estos clubes siguieron de cerca al astro paraguayo durante los recientes partidos del Brighton”, añadió.

“Manchester United se perfila como el único candidato serio y con probabilidades de presentar una oferta formal a medida que se acerca el mercado. Necesita refuerzos ofensivos y ve en Gómez un jugador clave para fortalecer su mediocampo con dinamismo, un alto porcentaje de duelos ganados y una gran capacidad de pase en las transiciones ofensivas”, explicó.

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En el caso de Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón de la Premier League, Konur mencionó que: “Arsenal sigue considerando al jugador una prioridad en su lista de objetivos, a la vez que busca equilibrar la rotación en el mediocampo. Los ojeadores del norte de Londres siguen de cerca su evolución en la posesión del balón y su precisión en los pases”.

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Por último, Konur también hizo referencia al Atlético Madrid de Diego Simeone. Según el periodista, el club español está “convencido de que Gómez encaja a la perfección en el sistema de juego de Diego Simeone, caracterizado por la disciplina y el contacto físico, lo mantiene bajo estrecha vigilancia para la planificación de su plantilla a largo plazo”.