La islandesa Gunnarsdottir deja de ser seleccionadora de Bélgica tras fracaso mundialista

"Aunque los resultados no han estado a la altura de las expectativas, Elisabet nos ha aportado una gran experiencia en el fútbol femenino y ha sabido crear un grupo unido, con muchas jugadoras jóvenes, sobre el que podemos construir el futuro", declaró en un comunicado el director deportivo de la federación, Pierre Locht.

El exportero y director técnico de la Federación, Simon Mignolet, está "trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador y en la formación de un nuevo cuerpo técnico", agregó.

Gunnarsdottir, que asumió el cargo en 2025, deja el banquillo de las "Red Flames" (Llamas Rojas) con un balance de once victorias, tres empates y nueve derrotas. Bajo su dirección, Bélgica cayó eliminada en la fase de grupos de la Eurocopa de 2025 y tampoco logró clasificarse para el Mundial.

Entre sus resultados más destacados figura una victoria por 3-2 frente a Inglaterra en abril de 2025. Contra España, en cambio, perdió los tres partidos que disputó, el primero por 3-2 en su debut como seleccionadora y el último por 6-2 en la Eurocopa.

La federación indicó que el director técnico, Simon Mignolet, trabaja ya en la búsqueda de un sustituto, pese al respaldo expresado por las jugadoras a Gunnarsdottir tras la eliminación mundialista.