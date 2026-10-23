0-0. Motagua y Alajuelense empatan y dejan abierta la lucha por el boleto a la final

El partido, disputado en el estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, careció de la intensidad y las emociones esperadas en un duelo entre el campeón hondureño y el tricampeón de Centroamérica.

El equipo hondureño, dirigido por el español Javier López, no aprovechó su condición de local para tomar ventaja en la eliminatoria. Aunque tuvo un ligero dominio durante la primera mitad, no consiguió generar ocasiones claras para abrir el marcador.

En la segunda parte, el desarrollo del encuentro mantuvo la misma tónica, con ambos equipos sin encontrar los argumentos necesarios para romper el empate.

El Alajuelense, bajo la dirección técnica del costarricense Óscar Ramírez, también buscó un resultado favorable que le permita mantener sus aspiraciones de prolongar su dominio regional, después de conquistar las tres últimas ediciones de la Copa Centroamericana.

El empate deja la eliminatoria sin un favorito claro y traslada la decisión al partido de vuelta, en el que el Motagua buscará la clasificación como visitante y el conjunto costarricense intentará sellar su pase a la final ante su afición.

El encuentro decisivo se disputará el próximo 29 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto, en la ciudad costarricense de Alajuela, donde se conocerá al equipo que avanzará a la final.

El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que disputan el Olimpia hondureño y el Sport Cartaginés costarricense.

El Motagua llegó a las semifinales tras eliminar al Alianza salvadoreño, mientras que el Alajuelense obtuvo su clasificación al superar al Marathón hondureño en los cuartos de final.

0. Motagua: Luis Ortíz; Cléver Portillo, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Luis Santamaria; Alejandro Reyes, Óscar Padilla, Denis Meléndez; Jesús Bátiz (Jeffry Miranda, m.55), Rodrigo De Olivera y Jeffryn Macías.

0. Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Giancarlo González, Alexis Gamboa, John Ruiz, Roan Wilson, Celso Borges (Aarón Salazar, m.26), Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

Árbitro: el guatemalteco Walter López.

Incidencias: Partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de la Concacaf, disputado en el estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, la capital de Honduras.