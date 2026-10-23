Anselmi dice que “LaLiga deberá tomar medida ejemplar” si se suspende partido en Vallecas

El preparador sudamericano aseguró que no ha dedicado “ni un minuto” durante la semana a especular con los posibles acontecimientos extradeportivos, ya que su atención está puesta exclusivamente en disputar el partido.

“Nos preparamos para entrar al campo y competir el partido. Lo demás no nos compete y no lo podemos controlar”, dijo el técnico, que indicó que, como entrenador del Elche, “no me puedo poner en el lugar de los demás”.

Cuestionado por las medidas disciplinarias que debería adoptar LaLiga, Anselmi dijo desconocer “la letra chica que se aplica en cada caso”.

“Sería imprudente si me toca opinar porque no estoy empapado del conflicto entre los aficionados del Rayo y la directiva, pero entiendo que detrás de este partido no están solo los seguidores del Rayo, sino también los del Elche que viajan y nosotros, que hemos trabajado una semana preparando el partido”, argumentó.

“Luego se puede poner otra fecha (del partido) y puede que esa fecha nos perjudique”, reflexionó.

“LaLiga en la que estamos debe tomar una medida ejemplar. Como no somos los que determinamos esas sanciones, confío al cien por cien en LaLiga a la que pertenecemos”, explicó.

“¿Qué pasa si se aplaza el partido? Ni idea, ya dictaminará LaLiga”, añadió el preparador argentino, que aseguró que el Elche ha recibido “comunicación cero” por parte del Rayo o de LaLiga sobre el riesgo de suspensión por posibles incidentes.