Simeone: “Siempre se puede competir con el Barcelona, eso está clarísimo y está visto”

“Sí, claro. Competir siempre se puede competir. Eso está clarísimo, está visto y eso no cambia que tengan un grandísimo equipo”, expuso el técnico, cuyo equipo encadena cinco victorias consecutivas, pero sigue a cinco puntos del liderato del Barcelona, que lo ha ganado todo en estas primeras nueve jornadas, además de anotar 39 goles.

El Atlético lo persigue desde la segunda posición. Sólo se ha dejado cinco puntos, por el 2-2 en casa con el Villarreal y el 3-0 contra el Athletic Club en Bilbao. Este último fue el pasado 5 de septiembre. Desde entonces, ha ganado cada uno de sus cinco duelos de la competición liguera más uno de la Liga de Campeones, hasta el empate ante el Stuttgart.

Ahora, recibe al Deportivo, que encadena su racha al revés, con cinco jornadas sin ganar. No mira más allá de ese choque. El Barcelona aparece al fondo, el próximo 8 de noviembre. “Pero antes está el Levante y el Bayern. Queda un montón. Nosotros nos tenemos que posicionar en el partido de este sábado e intentar llevarlo donde le podemos hacer daño”, expuso el entrenador, antes de profundizar en el conjunto coruñés.

“El Deportivo viene compitiendo muy bien en todos los partidos que ha jugado, ha podido ganar, ha podido empatar, le ha tocado perder, pero siempre ha competido muy bien, así que nos vamos a encontrar con un equipo valiente, que ya lo hemos enfrentado en la Copa del Rey la temporada pasada (con victoria por 0-1 en Riazor) y nos ha costado también ganar ese partido, así que toda nuestra energía puesta en hacer las cosas bien”, afirmó.

El Atlético sufre las bajas en el medio campo de Johnny Cardoso y Koke Resurrección, además del central Cristian ‘Cuti’ Romero, por lo que puede haber oportunidad para jugadores con menos minutos en este curso.

“Ellos saben que necesitamos de todos. La temporada es muy larga y es normal que aparezcan algunas situaciones de chicos que, por ahí, no puedan participar en algún momento de la temporada y por eso intentamos tener una plantilla buena, esperando que sea muy buena cuando termine la temporada por lo que hemos hecho”, valoró.

Simeone ha ido cuidando de minutos a Pablo Barrios en esta temporada, tras las lesiones que lo afectaron en el tramo final del curso pasado. “Lo que me importa es que los minutos que tenga que estar en el campo lo haga bien como lo está haciendo. Es un jugador muy importante para nosotros, estamos gestionando juntos encontrar su mejor versión y ojalá pueda seguir creciendo partido tras partido”, explicó el técnico.

También habló de Marc Pubill, que falló en el gol del Stuttgart y ha comenzado con cierta irregularidad. Para recuperar su mejor nivel, según el entrenador, tiene que “repetir el segundo tiempo del otro día” en Alemania, cuando “estuvo al nivel” que “tenía acostumbrado” al conjunto rojiblanco.

“Es un futbolista joven, con un presente importante y un futuro mucho mejor aún y dependerá absolutamente de lo que él decida y lo que él quiera. Tiene todas las herramientas para seguir creciendo: hambre, humildad, trabajo y dependerá de lo que él quiera seguir creciendo”, abundó.

El pasado martes, Simeone reunió por primera vez en el once titular a Julián Alvarez y Jonathan David. “Se repetirá seguramente con Álex (Sorloth) también, que está esperando su oportunidad y que lo necesitamos, porque es un futbolista que tiene características diferentes a todos los otros delanteros que tenemos”, declaró.

“Es compatible con cualquiera de ellos, con Jonathan y Julián, para competir en el ataque, según el partido que tengamos y según la búsqueda que vayamos viendo de cara a los 90 minutos. Jonathan David está haciendo un trabajo muy bueno desde que llegó, Julián está creciendo y Álex está con ganas de participar. Y a elegir lo mejor posible para el bien del equipo”, apuntó.