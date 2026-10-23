Fútbol Internacional
23 de octubre de 2026 - 08:55

Simeone: “Soy un agradecido absolutamente a Giménez; lo queremos mucho, él lo sabe”

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Majadahonda (Madrid), 23 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes “el compromiso enorme” de José María Giménez en sus 13 años en el club rojiblanco, en el que fue “uno de los centrales más importantes” del equipo en ese tiempo, antes de reencontrarse en el duelo de este sábado con el Deportivo de La Coruña en el Metropolitano.

Por EFE
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“En principio, no lo puedo separar del rival que va a ser este sábado a la persona y al hombre que me ayudó, me acompañó y me contuvo dentro del vestuario por su compromiso con nosotros enorme. Soy un agradecido absolutamente a José”, afirmó en la rueda de prensa tras el entrenamiento, en la víspera del choque.

“No tengo duda de que fue y es uno de los centrales más importantes que estuvo en el Atlético de Madrid desde que yo estoy y siempre desearle lo mejor. Lo queremos mucho, él lo sabe”, añadió el técnico.

Giménez jugó trece años en el Atlético de Madrid, con 384 partidos disputados y cinco títulos ganados: dos Ligas, en 2013-14 y 2020-21; una Liga Europa en 2017-18 y dos Supercopas, una de España en 2014 y una de Europa en 2018.