Simeone: “Soy un agradecido absolutamente a Giménez; lo queremos mucho, él lo sabe”

“En principio, no lo puedo separar del rival que va a ser este sábado a la persona y al hombre que me ayudó, me acompañó y me contuvo dentro del vestuario por su compromiso con nosotros enorme. Soy un agradecido absolutamente a José”, afirmó en la rueda de prensa tras el entrenamiento, en la víspera del choque.

“No tengo duda de que fue y es uno de los centrales más importantes que estuvo en el Atlético de Madrid desde que yo estoy y siempre desearle lo mejor. Lo queremos mucho, él lo sabe”, añadió el técnico.

Giménez jugó trece años en el Atlético de Madrid, con 384 partidos disputados y cinco títulos ganados: dos Ligas, en 2013-14 y 2020-21; una Liga Europa en 2017-18 y dos Supercopas, una de España en 2014 y una de Europa en 2018.