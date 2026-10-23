Valverde, Núñez, Bentancur y De Arrascaeta destacan en lista de 42 reservados por Forlán

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que busca rival para el segundo partido amistoso en noviembre, divulgó hoy la lista de 42 futbolistas elegidos por el seleccionador interino que incluye a Valverde, quien se perdió por lesión los pasados amistosos contra Japón, Corea del Sur e India, que sirvieron de estreno a Forlán en el banquillo.

Dentro de los reservados también destacan el defensor de Toluca Federico Pereira y del delantero de Philadelphia Union Bruno Damiani, quienes no habían aparecido en la anterior lista de Forlán.

Repiten los defensores de Villarreal Santiago Mouriño y de Cagliari Juan Rodríguez, el centrocampista de Betis Facundo Bernal y los atacantes de Getafe Martín Satriano y de Bournemouth Álvaro Rodríguez.

Satriano fue convocado para disputar los últimos amistosos de la Celeste pero no pudo sumar minutos por una lesión, al tiempo que el exjugador de Real Madrid no fue convocado por Forlán.

Por el momento no está confirmado el rival del segundo partido que jugará la Celeste.

- Lista de reservados de Uruguay para amistosos de noviembre:

Porteros: Santiago Mele (Independiente-ARG), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga-COL), Ignacio de Arruabarrena (Arouca-POR), Sebastián Jaume (Albion), Thiago Cardozo (Belgrano-ARG).

Defensores: Kevin Amaro (Genk-BEL), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Santiago Mouriño (Villarreal-ESP), Nicolás Marichal (Dinamo Moscú-RUS), Ronald Araujo (Liverpool-GBR), Alexander Barboza (Palmeiras-BRA), José María Giménez (Deportivo de La Coruña-ESP), Juan Rodríguez (Cagliari-ITA), Santiago Bueno (América-MEX), Sebastián Cáceres (Celta-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Lucas Olaza (Krasnodar-RUS), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo-USA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-USA) y Federico Pereira (Toluca-MEX).

Centrocampistas: Nicolás Fonseca (Coritiba-BRA), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-GBR), Facundo Bernal (Betis-ESP), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR), Diego Rossi (Monterrey-MEX), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA).

Atacantes: Martín Satriano (Getafe-BRA), Bruno Damiani (Philadelphia Union-USA), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Toluca-MEX), Miguel Merentiel (Boca Juniors-ARG), Darwin Núñez (Diriyah-KSA) y Álvaro Rodríguez (Bournemouth-GBR).