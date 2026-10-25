0-1. Mbappé adelanta al Real Madrid de rebote

Barcelona, 25 oct (EFE).- Un solitario gol de Kylian Mbappé, de rebote tras un desqueje de Gerard Martín en el interior del área, ha adelantado al Real Madrid (0-1) al descanso del partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports que enfrenta este domingo al conjunto blanco y al Barcelona en el Spotify Camp Nou.

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