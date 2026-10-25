0-2. El Newcastle deja a Sage en la cuerda floja

Los 'Magpies' no pudieron abrir la lata en la primera parte, al tiempo que se salvaron de las ocasiones de un Palace que debía haber abierto el marcador, pero nada más iniciar la segunda, Osula apareció en el primer palo para rematar un centro de Jacob Murphy.

Con el 0-1, el Palace entró en depresión y en pocos minutos el Newcastle logró otro tanto, que fue anulado a Joe Willock por fuera de juego, y el definitivo 0-2 en las botas de Barnes, que asomó desde atrás con un remate que no pudo parar Walter Benítez.

Los 'Eagles' solo conocen una victoria en esta Premier League y entre todas las competiciones han perdido tres de los últimos cuatro partidos. El Palace no tiene mucho tiempo para pensar en esta derrota porque este miércoles se enfrentan al Fulham de Álvaro Arbeloa en la Copa de la Liga.

El Newcastle, por su parte, sale de una racha de dos derrotas y escala hasta la séptima posición, con once puntos.