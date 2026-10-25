Decimotercer gol de Raphinha, undécimo de Mbappé y primero de Julián Alvarez

El liderato sigue en poder de Raphinha, que consiguió el 1-1 del conjunto azulgrana sobre el Real Madrid, por el que marcó antes y después Mbappé.

Hay dos tantos de diferencia entre la cima del extremo brasileño y la segunda plaza del atacante francés.

El tercer escalón lo comparten Lamine Yamal, con el Barça, y Yassir Zabiri, con el Racing, ambos con ocho.

Hasta esta jornada no llegó, entre tanto, el primer gol del curso liguero de Julián Alvarez, que fue el goleador único que doblegó al Deportivo en el estadio Metropolitano. La sexta victoria consecutiva del Atlético de Madrid, que se ve más fuerte si el atacante argentino, su máximo anotador en las dos últimas campañas, empieza a batir la portería contraria.

También fue el primer gol de Federico Redondo en esta Liga con el Elche, en el 0-3 de su equipo al Rayo Vallecano. En ese choque, su compañero Fer Niño sumó su quinta diana.

En el Málaga, Adrián Niño ya lleva cuatro, tres en las últimas tres citas del torneo.

-- Clasificación tras la décima jornada:

Con 13 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 11 goles: Kylian Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid)

Con 8 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

Con 7 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

Con 6 goles: Fer Niño (1p) (Elche); Roberto Fernández (Espanyol).

Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roger Brugué (Levante).

Con 4 goles: Fermín López (Barcelona); Adrián Niño (Málaga).

Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Alex Berenguer (1p) (Athletic Club); Jonathan David (CAN) y Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético de Madrid); Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Iván Romero (Levante); Álvaro García (Rayo Vallecano); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid); Luka Sucic (CRO) y Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); y Pape Gueye (1p) (SEN) y Georges Mikataudze (1p) (GEO) (Villarreal).

Con 2 goles: Robert Navarro, Iñaki Williams y Aitor Paredes (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG) y Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL), Rodrigo Riquelme, Isco (1p) (Betis); Pablo Durán y Ferrán Jutglá (Celta); Germán Valera (Elche); Martín Satriano (URU) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela' (Levante); Pablo García (Racing de Santander); Arda Güler (TUR), Yan Diomande (CIV) y Carlos Espí (Real Madrid); Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabaly Gonçalo Guedes (POR) (Real Sociedad); Miguel Sierra e Isaac Romero (Sevilla); Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Aitor Mañas, Ville Koski (FIN), Hugo Novoa, Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Yuti Berchiche y Nico Williams (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG), Julián Álvarez (ARG), Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Anthony Gordon (ING), Eric García, Rodrigo Hernández, Dani Olmo y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Valentín Gómez (ARG), Pablo García, Marc Bartra y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p) Miguel Román, Javi Rodríguez y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz, Nsongo Bil (CMR), Mario Soriano y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Federico Redondo (1p) (ARG) y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala, Edu Expósito y Bryan Zaragoza (Espanyol); Ramón Terrats, Iván Azón y Enes Unal (TUR) (Getafe); Enzo Bardeli (FRA), Jon Ander Olasagasti, Nacho Pérez, Dani Requena, Ifeanyi Ndukwe (AUT) y Karl Etta Eyong (CMR) (Levante); Carlos Dotor, Pablo Martínez y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja, Osambela y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Sergio Canales, Maguette Gueye (SEN), Jeaunel Belocian (FRA), Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Adriá Pedrosa, Pathe Ciss (SEN) (Rayo) y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE) y Álvaro Carreras (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Beñat Turrientes, Carlos Soler (1p), Jon Martín, Arsen Zakharyan (RUS) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Manu Bueno, Juan Iglesias, Robbie Ure (ESC) y Felix Correia (POR) (Sevilla); Umar Sadiq (NIG), David Otorbi, Pepelu (1p), Aaron Mayol y Luis Rioja (Valencia); Alex Freeman (USA) y Ayoze Pérez (Villarreal).

En propia puerta: Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Ante Budimir (CRO) (Osasuna, contra el Betis); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia); Dani Raba, Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); y Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo).