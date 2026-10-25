El clásico comprime la Liga

El clásico mostró dos versiones muy diferentes de sus protagonistas y una conclusión que trasciende el resultado: el Barcelona se mantiene en el liderato, pero ya no parece inalcanzable. El Real Madrid, que llegó a seis puntos de su eterno rival, encontró en el escenario más exigente la respuesta que necesitaba para reengancharse al campeonato.

Mourinho acertó inicialmente con el planteamiento. Su equipo presionó arriba, discutió cada salida de balón y privó al Barcelona de la comodidad con la que acostumbra a imponer su fútbol. La intensidad del Real Madrid desactivó durante muchos minutos los mecanismos ofensivos azulgranas, obligados a jugar lejos de los espacios donde suelen sentirse superiores.

El premio llegó con cierta fortuna. Diomandé desbordó por la izquierda y su centro encontró el despeje defectuoso de Gerard Martín, cuyo balón rebotó en Mbappé antes de acabar en la portería. El 0-1 tuvo algo de accidente, pero fue una recompensa justa a los méritos de los hombres de José Mourinho.

El descanso alteró el equilibrio. El Barcelona recuperó su personalidad, adelantó posiciones y comenzó a someter a un Real Madrid incapaz de mantener la presión inicial. Raphinha empató y Lunin evitó la remontada con una intervención extraordinaria ante un cabezazo de Gerard Martín.

La superioridad azulgrana convivió, sin embargo, con el peligro del contragolpe. Bellingham desperdició dos transiciones por su imprecisión en el último pase, pero encontró la inspiración en el minuto 87. Su ruleta entre tres adversarios inició una jugada que Camavinga prolongó con un magnífico autopase ante Cubarsí y Mbappé culminó. El Real Madrid ganó cuando más sufría y la Liga recuperó la emoción.

El Atlético de Madrid también salió reforzado de la jornada. Su victoria frente al Deportivo (1-0) y la derrota del Barcelona situaron al cuadro rojiblanco a dos puntos del liderato, después de una tarde de reconciliación para Julián Álvarez. El argentino respondió con un gol a los silbidos provocados por sus declaraciones durante el Mundial, recibió después los aplausos del Metropolitano y, terminado el encuentro, pidió perdón a la afición. Eso sí, Oblak evitó el empate en el último suspiro con una intervención milagrosa que sostuvo a su equipo.

El Villarreal tampoco perdió el paso. Conquistó Mestalla (1-2) después de remontar el penalti de Pepelu con tantos de Freeman y Mikautadze, este último en el añadido. Las expulsiones de Pape Gueye y Harvey Elliott aumentaron la tensión de un derbi que profundizó en los problemas del Valencia.

El Betis, entretanto, perdió terreno con su empate ante el Celta (0-0), condicionado por las intervenciones de Álvaro Valles y el remate de Deossa al larguero. La Real Sociedad aprovechó el tropiezo para situarse a un punto de la cuarta plaza. Su triunfo frente al Levante (2-1), con goles de Óskarsson y Turrientes, prolongó a cuatro su racha de victorias consecutivas.

En la zona media, el Athletic encontró ante el Getafe el alivio que necesitaba después de cuatro jornadas sin ganar. Nico Williams recuperó su capacidad para desequilibrar y el conjunto bilbaíno goleó (4-0) a un adversario que atraviesa una crisis de identidad.

El Getafe encajó nueve goles en apenas tres días, cinco frente al Lugano y cuatro en San Mamés. La expulsión de Mario Martín agravó su naufragio y la fragilidad defensiva dejó al descubierto las dificultades de un equipo construido precisamente sobre su resistencia. "Hemos tocado fondo", reconoció Bordalás.

También respiró el Elche, vencedor en Vallecas (0-3) gracias a dos penaltis transformados por Redondo y Fernando Niño y una vaselina de Germán Valera. Pathé Ciss falló otra pena máxima para el Rayo y el cuadro de Beñat no consigue salir del bache.

El Racing remontó al Espanyol (2-1), con Zabiri como protagonista, mientras el Málaga prolongó su calvario sin victorias. El conjunto andaluz rozó el triunfo en Mendizorroza, pero Mañas rescató el empate del Alavés (1-1) en los últimos minutos. Espanyol, Valencia y Málaga, ocupan los puestos de descenso con el Getafe, ahogado en sus penas, al borde del las plazas de Segunda División.