La española Lucía García anota su noveno gol y Monterrey empata en el derbi regio

En la duodécima jornada del campeonato, Monterrey, que terminó con nueve jugadoras en la cancha, salvó la igualada con la diana de García y un autogol de Anika Rodríguez, que le sirvieron al equipo para mantener el liderato de su grupo. Tigres descontó con dos anotaciones de la sudafricana Thembi Kgatlana.

Las Rayadas de la estratega francesa Amandine Miquel dominaron en el primer tiempo y lo reflejaron en la pizarra.

En el minuto 12, la estadounidense Aerial Chavarin remató de zurda. La defensa Anika Rodríguez desvió el balón y lo medio en propia puerta para el 0-1. Monterrey fue por más; en el 28, Chavarin disparó, la guardameta Itzel González dejó el balón rebotado y García lo metió en la red.

Las Rayadas dejaron ir por lo menos una oportunidad más de gol. Cuando mejor jugaban, Kgatlana entró al área, hizo un regate y de pierna derecha descontó.

El español Pedro Martínez, entrenador de las 'Amazonas' hizo ajustes para la segunda parte; envió a la cancha a la goleadora Diana Ordóñez, en recuperación de molestias físicas.

Pronto el equipo se adueñó de la pelota y en el 74, Kgatlana empató con un gol de zurda, tras burlar a las marcadoras.

Alexandra Godínez, en el minuto 83; y la costarricense Valeria del Campo, en el 87, fueron expulsadas y dejaron a Monterrey con nueve en la cancha. El equipo aguantó y preservó el primer lugar del grupo A con 10 victorias, un empate, una derrota y 31 puntos, dos más que Tigres.

La fecha 12 terminará este lunes con los encuentros Atlas-Puebla, Santos Laguna-León y Atlante-Guadalajara.