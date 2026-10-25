Manchester United agrava su crisis con derrota ante el Bournemouth

Son ya ocho los partidos seguidos que los que el Manchester United lleva sin ganar, entre todas las competiciones, y entre ellos acumula cinco derrotas.

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Para encontrar un balance tan negativo en el club mancuniano hay que retroceder a la campaña 2015-2016, cuando Louis van Gaal estaba a los mandos.

Esta derrota por 3-0 contra el Bournemouth deja a los Red Devils en una peligrosa decimosexta posición en la tabla, con apenas un punto sobre la zona de descenso.

Los nubarrones son muy oscuros en el horizonte ya que el equipo se prepara para encadenar tres duelos muy difíciles, ante Chelsea, Aston Villa y Liverpool.

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La semana ha sido una pesadilla para el United y para Michael Carrick, que el miércoles habían caído 4-1 en Como, Italia, en un partido de la Liga de Campeones.

El Bournemouth, ahora decimotercero, conquistó Old Trafford esta vez con tantos con acento brasileño, de Rayan (38’) y Evanilson (71’) . Entre medias, el otro gol del equipo lo firmó Marcus Tavernier (42’).