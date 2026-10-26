Fútbol Internacional
26 de octubre de 2026 - 00:25

2-2. Galaxy y Los Angeles FC se reparten los puntos en el derbi

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Chicago (EE.UU.), 25 oct (EFE).- Los Angeles Galaxy y Los Angeles FC empataron este domingo 2-2 en el derbi angelino, en el que el Galaxy desperdició una ventaja de dos goles.

Por EFE
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Joseph Paintsil adelantó al conjunto visitante con un doblete, pero Denis Bouanga y Leo Walta respondieron para rescatar un punto para el LAFC.

Sergi Roberto fue titular en el centro del campo del Galaxy y llevó el brazalete de capitán, mientras que el mexicano Hirving Lozano fue baja por una lesión muscular en los isquiotibiales.

Paintsil abrió el marcador en el minuto 34, asistido por Robert Taylor, y permitió al Galaxy llegar al descanso con ventaja.

El delantero amplió la diferencia en el 51, pero el LAFC reaccionó apenas dos minutos después con el tanto de Bouanga y Walta completó la remontada con el empate en el minuto 62.

El LAFC contó de inicio con Son Heung-min y el guardameta Hugo Lloris, mientras que el Galaxy tuvo a Joao Klauss como referencia ofensiva.